Souveraineté Monétaire/ Ousmane Sonko formel : « Nous nous acheminons vers cette réforme… »

Dans son intervention à l’occasion de la conférence qu’il a animée avec Jean Luc Mélenchon, le président du Pastef n’a pas manqué de soulever encore la question de la monnaie locale. Une monnaie qui ferait l’affaire des africains sans être dépendant aux fluctuations étrangères. C’est ce dont l’Afrique et particulièrement le Sénégal a besoin pour espérer le développement. La souveraineté monétaire est plus que jamais présente dans le discours de Ousmane Sonko: « Ce que nous proposons, c est de restituer à la monnaie ses fonctions d’écoute et de financement de l’économie par la formulation de l’offre des productions à l’exportation et du commerce intérieur… » dira le leader du Pastef qui pose les pas vers cette quête d’indépendance économique.







Aujourd’hui, estime le président des patriotes, l’option est de renforcer le marché financier national, par divers leviers parmi lesquels les investisseurs français, qui acceptent de combler notre déficit d’épargne pour partir en monnaie locale. Étant donné que la remarque désolante est que les pays africains s’endettent en devises étrangères et sont exposés aux fluctuations du marché, une nouvelle politique s’impose selon Sonko. « Cela doit cesser. Il nous faut une monnaie flexible et je dis ici que dans le cadre communautaire, nous nous acheminons vers cette réforme » conclut-il.