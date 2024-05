Examens scolaires 2024 : ”Nous avons 301. 742 candidats au CFEE, 190.896 au BFEM et 159.487 pour le BAC” (MEN)

Les examens de l'école élémentaire, de l'enseignement moyen et secondaire se déroulent à partir du 20 Juin sur l’ensemble de l’étendue du territoire national.



Selon le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy qui a fait l'annonce en marge du conseil interministériel consacré à la préparation des examens et concours, les candidats inscrits pour le CFEE sont au nombre de 301.742 dont 170.066 filles et 131.676 garçons contre 300.268 en 2023 soit un écart positif de 1.474 candidats.



Parmi ces candidats vont également composer 245 enfants à besoins éducatifs spéciaux. Mais 69.730 autres n'ont pas de pièces d'état civil soit un taux de (23,10%). Ils devront passer les épreuves du CFEE prévu du 25 au 26 Juin sur toute l'étendue du territoire dans les 1.978 centres du pays.



Pour l’examen du brevet de fin d’études moyennes (Bfem), qui se déroule à partir du 18 juillet 2024, il annonce un nombre de 190.896 candidats dont 109.940 filles et 80.956 garçons contre 189.753 en 2023 soit un écart positif de 1.143 candidats. Parmi eux il y’a 135 enfants à besoins éducatifs spéciaux et 5.872 qui n'ont pas de pièces d'état civil soit un taux de (3,07%). Selon le ministre, ces candidats sont répartis dans 1.155 centres contre 1.135 en 2023 soit un écart positif de 20 centres pour 1.315 jurys contre 1.277 en 2023 soit un écart positif de 38 jurys.



Concernant l'examen du baccalauréat, qui se déroulera à partir du 20 Juin pour le bac technique et 02 Juillet pour le bac général, ils sont au total 159.487 candidats inscrits...