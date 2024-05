Entreprises étrangères - Restitution des déchets : le ministre de l’urbanisme vise la modernisation et le contrôle du secteur.

Après sa visite de ce Vendredi à Mbeubeuss, le nouveau ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’Aménagement, Balla Moussa Fofana, décline sa vision du secteur.

Selon lui, tout d'abord, les conditions de travail dans cette décharge doivent être revues, mais en attendant l’autorité exige que les mineurs trouvés en activité dans ce site quittent les lieux qu’il juge dangereux pour leur santé.

En attendant de se focaliser sur l’essentiel, il affirme avoir reçu sur sa table des offres de partenaires techniques et financiers, venus avec un procédé existant depuis plus de 20 ou 40 ans et qui a déjà fait ses preuves.

Aujourd’hui, le ministre vise à moderniser le secteur et essayer de jouer sur la transformation des déchets en combustible solide, en engrais pour l’agriculture et le pavage, une option qui est en train d’être étudiée.

Et même si rien n’est encore fait, le ministre promet d’étudier avec rigueur les impacts du point de vue environnemental, mais aussi social.

Après avoir découvert l’implantation de deux usines chinoises de recyclage de déchets à Mbeubeuss, Monsieur Fofana voit une opportunité pour les travailleurs sénégalais dans ce site, de moderniser leur activité et améliorer leurs conditions de vie.

« Nous allons voir quel est le meilleur partenaire parce qu’aujourd’hui, la valorisation des déchets permet l’investissement par des partenaires techniques et financiers. En plus, nous avons 200 milliards sur la table qui n’ont pas été utilisés parce que justement, le modèle d’approche était plus centré sur comment rendre viable, accessible ce site, plutôt que de se focaliser sur des unités qui vont transformer en volume les déchets », assure le ministre.

Malgré cette perception, l’autorité assure que le projet PROMOGED n’est pas arrêté, il est toujours en cours. « Ce projet est à mi parcours, il y avait les évaluations dernièrement ce que nous voulons faire, c’est recentrer les activités et ça, c’est une urgence. On a déjà commencé à travailler sur cette question et d’ici très peu, nous verrons des changements à ces conséquences sur l’approche », nous dit le ministre.