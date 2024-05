Conseil d’administration du CNCR : le président Nadjirou Sall satisfait des engagements du ministère de tutelle.

Le président du conseil d'administration du CNCR, Nadjirou Sall, a exprimé toute sa satisfaction à l’issue du conseil d’administration de l’institution sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne.

Plusieurs points ont été relevés au centre des concertations entre acteurs du secteur.

« Nous avons pu aborder avec ce ministre un certain nombre de points importants pour la transformation et le développement de nos activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Nous tenons en premier lieu à le remercier d'avoir accepté notre invitation et de venir écouter les administrateurs du CNCR. Nous avons pu échanger avec lui sur un certain nombre de points, en premier lieu sur la gouvernance de la campagne agricole, sur les subventions, en quoi et sur quoi le CNCR apportera son engagement et son soutien pour qu'on puisse arriver à rendre service à l'ensemble des acteurs. Sur ce point, nous tenons à remercier le ministre et ses collaborateurs d'avoir demandé au CNCR de participer à ce processus de sélection des fournisseurs et au-delà. Très rapidement, nous avons apprécié la baisse des prix des engrais à 21 % par rapport à l'année passée ou les années passées », a expliqué Nadjirou Sall.

Sur ce plan, le CNCR, par son conseil d'administration, a tenu à renouveler son engagement de continuer à apporter son accompagnement.

« Nous avons félicité et remercié le président de la République d'avoir accepté d'organiser pour cette année, le Conseil supérieur agro-sylvo pastoral. Nous avons été d'accord avec le ministre pour apporter notre contribution sur la préparation de ce conseil dans les différents états. Au-delà, nous avons posé un acte sur le financement du système agro-silvo-pastoral. Nous avons convenu avec le ministre deux engagements. Premièrement, il porterait notre plaidoyer au Président de la République, à son Premier ministre, au ministre des Finances et au-delà. Deuxièmement, il nous engage à une concertation avec les autres acteurs pour qu'on puisse, nous, prendre un engagement selon lequel, très rapidement, on va arriver à résorber le gap pour e arriver à la souveraineté alimentaire de notre pays », a renseigné le président du CNCR.