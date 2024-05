TOUBA- Forte mobilisation des populations autour de la journée des Xassaïds

Les populations de Touba et localités environnantes ont massivement répondu à l’appel du Khalife Général des Mourides de faire de ce vendredi 17 mai une journée entièrement dédiée aux écrits de Cheikhoul Khadim. L’ensemble des moquées et daara ont participé aux séances de déclamations même si les activités phares ont eu lieu aux alentours de la grande mosquée. On a aussi noté une forte présence de la communauté Baayfall.