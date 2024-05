Marche contre les manquements récurrents constatés à l'hôpital Dabakh de Tivaouane: " Nous ne partons pas à l'hôpital pour mourir ( Population)

Une partie de la population de Tivaouane a organisé ce matin une marche pacifique dans les rues afin d'exprimer sa tristesse et son indignation face aux " manquements récurrents et graves constatés à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh".



Du stade municipal Moustapha Niang de Tivaoaune à la préfecture, les habitants ont tenu à remettre un mémorandum à l'autorité préfecture dans lequel ils ont énuméré tous les manquements. " C’est avec une gravité empreinte d’espoir que nous, les jeunes citoyens de Tivaouane, vous soumettons ce mémorandum. Nous nourrissons une estime immense pour l’Hôpital Mame Abdou Aziz SY Dabakh, pilier incontesté de notre communauté en matière de santé. Ce document a pour objectif de dénoncer les pratiques inacceptables qui gangrènent cet

établissement public de santé, causant des souffrances inouïes aux patients et, dans certains cas extrêmes, conduisant même à des décès évitables, des solutions pour la bonne marche de cet établissement ainsi que des recommandations à suggérer qui fait de notre hôpital un lieu de référence pour tout le corps médical du Sénégal", a-t-il indiqué.



Face à la presse, ils ont déploré: " ▪︎ La cherté excessive des tickets d'attente, qui prive l'accès aux soins aux plus démunis ;

▪ Un accueil déplorable et un manque flagrant de considération envers les malades ; ▪︎ Une négligence inacceptable du personnel médical et paramédical ; ▪︎ Un laxisme criant qui a récemment conduit au décès de notre frère, Mame Abdou Hamid GUEYE après 14 jours d'hospitalisation sans aucune intervention chirurgicale".



" L'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, en tant que structure sanitaire départementale, ne dispose que de deux chirurgiens, ce qui est intolérable et met en danger la vie de nombreux patients.

Face à cette situation inacceptable, nous exigeons des mesures urgentes des nouvelles autorités le relèvement immédiat du plateau technique, le recrutement de médecins soucieux de certaines

valeurs comme l’éthique, le respect de la déontologie et de la conscience professionnelle, la mise en place d’une politique de gestion axée sur le patient et l'accès aux soins pour tous à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane", ont-ils évoqué.



" Il est impératif que notre hôpital dispose d’un personnel médical hautement qualifié,

composé de médecins, d’infirmières et d’autres professionnels de la santé. Ces individus doivent posséder non seulement les compétences techniques, mais également l’expertise nécessaire pour dispenser des soins de qualité supérieure. Chaque patient mérite d’être soigné par des mains expertes, un savoir-faire rigoureux et un dévouement sans faille".