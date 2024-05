Kaolack : Malaw Sow tourne le dos à l’APR et lance un appel à Mohamed Ndiaye Rahma pour une nouvelle dynamique politique

Le manque d’organisation, la gestion cavalière de son désormais ex leader Macky Sall, le compagnonnage de façade, les dérives de ses responsables ont été entre autres, selon l’ancien président du conseil départemental de Nioro (Kaolack), Momath Sow alias Malaw, les principales causes qui ont conduit à l’échec de la coalition BBY lors de la présidentielle 2024. Face à la presse, ce membre fondateur de l’APR, Malaw Sow, conjugue le parti apériste au passé et décline de nouvelles orientations pour son avenir politique. « Je n’ai jamais entendu qu’un militant a été nommé au sein du parti APR président de comité ou coordonnateur de section », a-t-il déploré. Malaw Sow qui se dit être à l’aise dans sa tunique d’opposant exclut l’APR de ses projections et invite les militants et responsables à la remobilisation sur de nouvelles bases. Poursuivant, il a magnifié la constance et les nombreuses actions sociales du responsable apériste à Kaolack, Mohamed Ndiaye Rahma. Aussi, tend-il, la main à ce dernier, à ses collaborateurs et à tous les militants et grands responsables de l’APR pour la reconquête du pouvoir sous une nouvelle bannière. Pour lui, « l’APR ne pourra plus se relever. C’en est fini pour ce parti parce que Macky Sall n’a jamais voulu structurer son parti. »

« Beaucoup de responsables de ce parti se regardent en chiens de faïence. L’APR est mort de sa belle mort», explique Malaw Sow.