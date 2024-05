Kaolack : Les techniciens de la santé sortent de leur réserve et lancent un appel au nouveau régime

Les membres du comité exécutif du Syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé au Sénégal se sont réunis en session extraordinaire, ce weekend à Kaolack pour échanger et partager sur les différents problèmes auxquels ils font face. Ils ont saisi l’occasion pour interpeller le nouveau régime en place sur leurs revendications qui s’articulent sur trois axes, à savoir : La régularisation de la situation administrative des techniciens, la révision de l’âge de la retraite à 65 ans et la revalorisation des salaires. Ils ont aussi statué sur le reclassement définitif des techniciens supérieurs de la santé dans leurs nouveaux corps d’accueil et ayant fait 10 ans dans la fonction publique à la hiérarchie A2.





Les paramédicaux spécialisés en anesthésie-réanimation, néphrologie, kinésithérapie, odontostomatologie, enseignement administration, imagerie médicale, biologie et ophtalmologie rompus à la tâche et dont certains sont devenus des ingénieurs en biologie après formation attendent depuis plus de six mois la signature de leurs diplômes. Ils déplorent cette attitude de leur hiérarchie et le retard noté pour la délibération de la phase de rattrapage des tests de PRECATES. Pour le chargé des revendications du Sutsas à Kaolack, Oumar Boun Khatab Sow, « les autorités ne font aucun effort pour éviter l’enlisement du secteur de la santé. Pendant 12 ans, aucun technicien n’a été reclassé ».







Compte tenu de cet état de fait, les techniciens lancent un appel au nouveau régime soucieux du Jub, Jubbal, Juubaneti pour qu’ils règlent, espèrent-ils, cette injustice.