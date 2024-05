A G UNCES "And Daan Doolé" : l'organisation propose des solutions pour la baisse des prix

L’Union nationale de Comités d'entreprises du Sénégal « And Daan Doolé a tenu ce dimanche 19 mai 2024 son Assemblée générale. La rencontre est axée sur l’évaluation et les perspectives de l’organisation. Cette dernière regroupe des centaines de délégués de marché couvrant 116 marchés de la capitale Dakar.



"And Daan Doolé" a profité de cette occasion pour dénoncer ce qu’elle appelle des usurpateurs. Ces derniers, selon la vice présidente Salimata Guèye, se présentent comme intermédiaires des commerçants devant les autorités alors qu’ils ne représentent pas la base.



Interpellé sur la question de la baisse des prix des denrées de première nécessité, le président Assane Mbaye a invité les nouvelles autorités à se rapprocher des vrais acteurs en l’occurrence, l’Union nationale de Comités d'entreprises du Sénégal "And Daan Doolé". Pour lui, pour une bonne politique des prix, il faut des concertations avec la base, les détaillants représentés par les délégués de marché.



La superviseure nationale Zahra Iyane Thiam est revenue sur les perspectives, à savoir la massification et le maillage du territoire national. En effet, And Daan Doolé ambitionne de couvrir tous les marchés du Sénégal. Aussi la perspective s’inscrit dans le cadre de faciliter l’accès aux financements et aux crédits pour les commerçants.