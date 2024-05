Éducation : Les directives du PM ressorties du conseil interministériel sur les examens et concours

Au terme du conseil interministériel sur la préparation des examens et concours, quatre (4) axes déclinés en une série de dix-neuf (19) mesures ont été retenues. Ce colloque gouvernemental qui a réuni le monde éducatif et l'ensemble des ministères impliqués à la préparation des examens et concours est présidé par le premier Ousmane Sonko, ce Samedi 18 Mai à la sphère ministérielle de Diamniadio.



Lors de la lecture de la restitution des travaux, le ministre secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lo a soutenu qu'au titre du convoyage, de la sécurisation des épreuves et des centres d'examens, le chef du gouvernement a engagé les ministres chargés de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, en relation avec les ministres des forces armées, de l’intérieur, des collectivités territoriales et des transports terrestres à procéder à la mutualisation des ressources et moyens logistiques pour assurer le convoyage sécurisé des épreuves d’examen; à assurer la sécurité des centres d’examen et des personnels mobilisés.



Toujours au titre des engagements pris pour le convoyage, la sécurisation des épreuves et les centres d'examens, le MEN et le MESRI vont devoir assurer la mise en état et la propreté des centres d’examen en parfaite collaboration avec le ministre de la formation professionnelle, de l’assainissement,des collectivités territoriales et de l’environnement.



Ousmane Sonko a également invité le ministre de l’énergie, de l’hydraulique et de l’assainissement, en relation avec les ministres chargés de l’organisation des examens et concours, et le ministre chargé des collectivités territoriales à assurer l’approvisionnement en eau et la mise hors délestage des centres d’examen et la mise sur pied d’un dispositif de prévention des inondations durant toute la période des examens scolaires.



Au titre du déroulement des examens, le chef du gouvernement engage le ministre de l’éducation nationale, en relation avec le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre chargé des collectivités territoriales, à mettre en place un dispositif de recueil d’identité des élèves inscrits à l’examen du CFEE et ne disposant pas de pièce d’état civil, aux fins de constituer une base de données à exploiter en vue de corriger cette situation. Ce même a été aussi demandé d'approfondir l’analyse du rejet des dossiers d’élèves au titre de baccalauréat et, le cas échéant, faire procéder aux régularisations nécessaires avant le démarrage des épreuves en relation avec le ministre chargé de l’enseignement

supérieur et le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.



Pour les ministres chargés de la justice et des collectivités territoriales, ils sont instruits d'apporter un traitement intransigeant aux abus sur l’état civil, notamment en identifiant et en sanctionnant les auteurs de contrefaçons dans les mairies et leurs complices externes en relation étroite avec les maires et leurs associations. Il a été aussi chargé le ministre de la santé et de l’action sociale, en relation avec les ministres concernés, à mettre en place un dispositif opérationnel de prise en charge sanitaire des candidats et de tous les personnels mobilisés autour des examens et concours, durant les épreuves physiques, les jours d’examen et de proclamation des résultats. "J’engage les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, à mettre sur pied, dans tous les centres d’examen, un dispositif opérationnel de prise en charge des candidats et des personnes à besoin spécifique".



Au titre des aspects financiers, le ministre secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lo informe que le PM exhorte le ministre des finances et du budget en relation avec les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, à mobiliser les ressources financières nécessaires pour la prise en charge correcte des besoins d’organisation des examens et concours, notamment en créditant la caisse d’avance pour le paiement des indemnités de déplacement des correcteurs, des présidents de Jury du BAC, d’EPS, du bac général et technique ; augmentant le Fonds d’Appui à l’Examen du Baccalauréat (FAEB), au prorata de l’évolution de l’effectif de candidats ; soldant le passif de 2023 des frais de mission liés aux examens et concours (indemnités et déplacements).



Le conseil interministériel a décidé de prendre les dispositions appropriées, pour assurer la disponibilité de la matière d’œuvre (intrants pédagogiques) pour les examens professionnels et techniques.



Le ministre chargé de l'éducation nationale en relation avec le ministre chargé de la fonction publique, le ministre des finances et du budget et le ministre chargé du numérique mettra en place un guichet unique pour : vider toutes les instances des arrêtés d’admission aux examens professionnels avant le 30 juin 2024 ; prendre les dispositions nécessaires pour payer les frais de mission liés aux examens et concours (indemnités et déplacements), au plus tard le 30 novembre 2024, conformément aux engagements pris avec les partenaires sociaux.



Au titre des perspectives et du suivi de la mise en œuvre des présentes décisions, Ousmane Sonko engage le ministre, secrétaire général du gouvernement et le ministre de l’éducation nationale, à examiner l’opportunité de recourir à l’Imprimerie nationale du Sénégal et à l’Imprimerie du Ministère de l’Education nationale (IMPRIMEN), pour l’impression des épreuves des examens et concours nationaux et à programmer avant la fin du mois de juillet, une réunion interministérielle sur la question de l’Etat civil dans les écoles en relation avec les ministres chargés de l’éducation nationale, des collectivités territoriales, de l’Intérieur, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la santé, de la justice, des affaires étrangères et du Numérique.



Les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, en relation avec les ministres chargés du numérique et des collectivités territoriales sont commandés d'entreprendre la digitalisation sécurisée de tout le processus d’organisation des examens y compris, la proposition d’un mode opératoire pour le paiement digitalisé des frais d’examen ; de mettre en place un système de numérisation et d’archivage des diplômes de baccalauréat ;



Le Mesri en relation avec les ministres concernés, examinera l’opportunité de réviser du statut juridique de l’Office du Baccalauréat en le dotant d’une autonomie administrative et financière. Il procédera aussi en relation avec le Men à l’évaluation de l’application effective des règles régissant l’organisation et la correction des épreuves en langue arabe et pour la filière arabo-islamique.



Les modalités de gestion du fonds d’appui aux examens et concours seront également examinées par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé des finances.



Le Ministre de la Formation professionnelle est recommandé d’examiner, en relation avec les partenaires sociaux et les structures représentatives des apprenants, l’opportunité de procéder à la suppression des notes éliminatoires de certaines épreuves des examens et concours de l’enseignement technique et professionnel.



Enfin, le premier ministre engage le ministre, secrétaire général du gouvernement, en relation avec les ministres chargés de l’enseignement supérieur, de l’éducation nationale, et de la Formation professionnelle, à assurer le suivi de la mise en œuvre de décisions issues de ce conseil interministériel, et à lui faire le compte rendu régulier.