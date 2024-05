Nominations et appels à candidature: « le PR et son PM ont besoin de bâtir une équipe. » (Abdoul Aziz Zoumarou, Pastef)

Tous les projets qui ont marché l’ont été grâce à la compétence et la confiance de personnes de confiance. C’est la conviction du patriote, Abdoul Aziz Zoumarou, par ailleurs, responsable de la communication de Pastef Guédiawaye pour justifier les différents choix opérés récemment au sommet de l’administration.



« Il y a certes une récompense à travers ces nominations car ceux sont ces personnes qui étaient présentes dans les moments difficiles mais ce n’est pas aussi parce que c’est une récompense qu’ils n’ont pas la compétence pour occuper certains postes. Pour moi les deux ne sont pas contradictoires», a expliqué le responsable politique qui intervenait, ce jeudi, dans l’émission « En Ligne » de Dakaractu.



Sur la promesse liée aux appels à candidature du Chef de l’Etat, le responsable politique relativise.



« Le président de la république et son Pm ont besoin de batir une équipe (…) ce qui est important c’est que les sénégalais nous jugeront sur la réussite ou non de nos actions et non sur comment on a agi», a déclaré Abdoul Aziz Zoumarou.