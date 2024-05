Sébikotane : La société SOMETA SA multiplie ses actions en faveur des populations au titre de la RSE

Implantée au cœur de Sébikotane, la société SOMETA SA, dans cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise, a organisé une journée de consultation gratuite pour les populations locales. Cette activité organisée en partenariat avec la mission médicale Chinoise au Sénégal et la mairie de Sébikotane, a permis de consulter quelques centaines de personnes.



Le maire de la commune invite les autres entreprises à suivre les pas de SOMETA SA pour multiplier ce type d'actions. L’initiatrice de cette journée de consultation est une entreprise spécialisée dans la transformation et la commercialisation de produits métallurgiques. Créée en 2009, la SOMETA SA est implantée dans la première zone industrielle à l’entrée de Sébikotane.





À travers des initiatives telles que le financement des femmes pour encourager l'entrepreneuriat féminin, la formation pour autonomiser les femmes, et le soutien aux jeunes étudiants, associations sportives et culturelles, ainsi que dans le domaine de la santé avec des journées de consultation gratuite et des dons de médicaments, SOMETA SA se veut altruiste quant à la responsabilité sociale. De plus, son engagement direct avec la commune pour des actions telles que le désensablement des routes, le curage des canaux, le désherbage et les activités pré-hivernales démontre un partenariat solide avec la communauté locale. En soutenant également les chefs de quartier et les lieux de culte, SOMETA SA s'intègre dans le tissu social de la communauté, faisant ainsi de chaque action, une véritable contribution au bien-être collectif.