Zahra Iyane Thiam au bureau de l'UNCES : « L’État sera à vos côtés, car vous êtes des travailleurs acharnés! »

Choisie en tant que superviseur national, Zahra Iyane Thiam a rassuré les délégués des 106 marchés du département de Dakar lors de la cérémonie d’installation du bureau régional. Que ce soit ceux de Dakar, Rufisque, Keur Massar, Pikine et Guédiawaye, tous les délégués ont été rassurés par l’ancien ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire. « Je vais bien supporter cette reconnaissance qui fait de moi votre superviseur. Je serais au devant de tous les fronts pour l’intérêt des commerçants et délégués de marché et vous accompagnerai dans vos activités. L’État sera à vos côtés parce que vous êtes des travailleurs acharnés », a lancé en guise d’encouragement la directrice générale de l’Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (ASEPEX) qui s’exprimait devant l’Union nationale des comités d’entreprises du Sénégal.