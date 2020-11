Zahra Iyane Thiam : « Le secteur de la microfinance doit plus que jamais allier utilité sociale et performance financière »

À l’occasion de l’Assemblée générale de l’association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal, le ministre de la Microfinance et de l’Économie Solidaire a engagé les services financiers à accompagner les populations pour une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente « Le secteur de la microfinance doit plus que jamais allier utilité sociale et performance financière pour une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente ».



Consciente de l’importance de la microfinance dans le développement local, le Chef de l’État a mis dans ses priorités le secteur. « La microfinance demeure un instrument incontournable pour le développement de l'économie sociale et solidaire. La microfinance est érigée comme 2ème initiative nationale pour le quinquennat 2019-2024. Cette place de choix résulte de la volonté de mettre l'accès au crédit au cœur de l'insertion sociale », rappelle le ministre aux différents professionnels des systèmes financiers décentralisés du Sénégal.



Le but selon le ministre, c’est d’offrir les services financiers plus innovants et adaptés pour permettre de développer la dynamique de production, de transformation autour des chaînes de valeur…