Youssou Diallo (Président du Club Sénégal Émergent) : « Alioune Badara Cissé incarnait la vie tout court »

"Il incarnait la vie tout court ! La spontanéité et la franchise dans tous ses actes, dans toutes ses émotions. Un homme bien, jovial, loyal, courtois, élégant et humain jusqu’à la moelle des os.

C’était un homme au premier degré, un homme sans calculs, sans arrières pensées", ainsi réagit le président du club Émergent Youssou Diallo, suite au rappel à Dieu du médiateur de la République Me Alioune Badara Cissé.



Pour le PCA de la Sonacos, par ailleurs cadre de la coalition BBY à Saint-Louis, le rappel à Dieu de Me Alioune Badara Cissé est une très grande perte pour le Sénégal entier. "Un homme humble en dépit de toutes les apparences et surtout un musulman croyant, un Talibé de Khadimou Rassoul! Une immense perte pour le Sénégal, pour le Président Macky Sall, pour l’APR, pour Saint-Louis, pour la politique, pour les médias, pour tous.



On l’aime ou on ne l’aime pas, ABC ne laissait personne indifférent! C’était un grand frère et un ami de longue date, depuis notre jeunesse à Saint-Louis et lorsqu’il a été enlevé du gouvernement, il m’a un jour invité chez lui à Fann résidence à déjeuner, pour échanger avec moi et recueillir mes avis, conseils et prières, parce qu’il m’appelait aussi Imam.



Aujourd’hui qu’il a rejoint son Seigneur, je suis fier de constater que jusqu’à sa mort, il a suivi mes recommandations, c’est à dire de placer au dessus de tout, ses bonnes relations, connues de tous, avec le Président Macky Sall. La politique, lui disais-je à l’époque, ne vaut pas certaines amitiés!", témoigne encore Youssou Diallo...