Yoro Diaw ancien combattant: « Tout ce que j’ai fait c’est en pensant à mon pays. ».

Né en 1928 à Dagana, l’ancien combattant Yoro Diaw a été distingué, cet après-midi, par le Chef de l’Etat Grand officier de l’ordre national du lion. C’est une distinction qui fait suite à son retour au bercail après plusieurs années passées en France. L’ancien combattant ayant participé à la libération de la France contre l’Allemagne en 1945 a devant le Chef de l’Etat, Macky Sall fait des témoignages sur son parcours jugé exceptionnel. A l’en croire, il a été incorporé en 1950 et a pris part à la guerre d’Indochine avant de retourner au pays en 1954. Engagé dans le 22ème régiment des tirailleurs sénégalais, il a également pris part à la guerre d’Algérie en 1955. Yoro Diaw confie n’avoir jamais été blessé durant son long périple et ce, grâce à la bénédiction de ses parents.



« Nous sommes très contents d’être honorés dans notre pays. Tout ce que j’ai fait c’est en pensant à mon pays. J’ai exécuté des choses qui étaient presque impossibles à réussir par des hommes. », a-t-il soutenu après sa décoration au palais présidentiel en soulignant son souhait de faire des séances dans les armées sénégalaises. Yoro Diaw considère que deux (2) présidents français qui pour lui ont payé l’Afrique.



« C’est Francois Hollande et Emmanuel Macron qui a permis de recevoir de quoi nous entretenir jusqu’à la mort. », a-t-il expliqué.