Yewwi Askan Wi : les mots crus de Guy M. Sagna sur l'empêchement de leur conférence de presse par les Fds.

Déboutés par les Fds, les députés de Yewwi Askan Wi n’ont pas pu accéder au siège du Parti de l’Unité et du Rassemblement pour y tenir leur conférence de presse programmée ce mercredi 9 août 2023.



Au siège du PRP, de l’ex parti Pastef et celui du PUR un dispositif important de gendarmes filtre l’accès à ce bâtiment.

À cet effet, les députés de Yewwi ont vu leur conférence de presse annulée purement et simplement par les Fds.



Face à cette situation, Guy Marius Sagna s'insurge : « Nous, députés de Yewwi Askan Wi, nous devions tenir une conférence de presse au siège du PUR, à notre arrivée nous avons trouvé des gendarmes qui nous ont signifié qu’ils ont reçu l’ordre de ne laisser personne accéder au bâtiment pour y faire quoi que ce soit », assure le député de l’opposition.

Pour finir, Guy Marius Sagna martèle que Macky Sall et son gouvernement devraient plutôt s'occuper de la flambée du prix des denrées alimentaires, notamment le l’oignon qui a atteint un prix record...