Thiès / Visite d'unités d'élevage d'alvin, d'exploitation de piment... : "Il faut se tourner véritablement vers l'aquaculture" (Younoussa Mballo)


Une délégation du Projet de Valorisation des eaux pour le développement des Chaînes de Valeur (Provale-CV), a procédé ce mardi à une série de visites à Thiès qui entrent dans le cadre d'une mission d'amélioration du portefeuille de la Banque Africaine de Développement au Sénégal, conduite par son Vice-président.
 
''Nous avons visité dans la région de Thiès l'unité d'élevage d'Alvins (alevinage), située au niveau de Thiadiaye, nous avons également visité une exploitation de piment (agro-business) et là nous sommes au niveau de l'unité de transformation de Thiénaba", a déclaré Younoussa Mballo, coordinateur national du Projet de Valorisation des eaux pour le développement des Chaînes de Valeur (Provale-CV), avant de poursuivre en ces termes : "Nous avons voulu faire voir à la mission différents types : le premier c'est un peu ce qui concerne l'aquaculture en visitant cette unité d'élevage d'alvins, nous avons voulu montrer combien il est important dans le domaine de l'aquaculture de s'attaquer à deux aspects importants, à savoir la production d'alvins et la fabrication d'aliment de poisson. C'est une unité qui a une capacité de 10 millions d'alvins annuellement et actuellement à un rythme d'à peu près 2 millions d'alvins et elle s'agrandit progressivement", a-t-il informé. 
 
Revenant sur les potentialités de ce secteur, M. Mballo de souligner : "Tout le monde connaît l'importance de l'aquaculture. C'est l'avenir! Nos ressources en eau au niveau de la mer commencent à se raréfier, en tout cas il y a une surexploitation de ces ressources et il faut se tourner véritablement vers l'aquaculture", a-t-il évoqué.
 
 
Autres articles
Mercredi 17 Juin 2026
Moussa Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Gala national de la presse 2026 : révélations, innovations et appel fort à l’État, la CJRS met la barre très haut

Gala national de la presse 2026 : révélations, innovations et appel fort à l’État, la CJRS met la barre très haut - 16/06/2026

Kaolack : Nabou Ndiaye

Kaolack : Nabou Ndiaye "Chicorienne" rejoint Mouhamed Ndiaye Rahma qui appelle à un « Pencoo » pour développer la commune - 16/06/2026

Ce que je vois : la stabilité au quotidien

Ce que je vois : la stabilité au quotidien - 16/06/2026

Barthélémy Dias réagit à l’interview de Sonko : « Persister dans le mensonge quand l’avenir d’un peuple est en jeu, c’est une haute trahison »

Barthélémy Dias réagit à l’interview de Sonko : « Persister dans le mensonge quand l’avenir d’un peuple est en jeu, c’est une haute trahison » - 15/06/2026

Kaolack : Un don important de médicaments offert au poste de santé de Koundam

Kaolack : Un don important de médicaments offert au poste de santé de Koundam - 15/06/2026

Présidentielle 2029, Diomaye, Pastef…Sonko entretient le flou sur ses ambitions politique : « Il est très prématuré de parler des candidatures , Je ne m’occupe pas de la candidature du président , Il a son chemin à faire, j’ai le mien à faire»

Présidentielle 2029, Diomaye, Pastef…Sonko entretient le flou sur ses ambitions politique : « Il est très prématuré de parler des candidatures , Je ne m’occupe pas de la candidature du président , Il a son chemin à faire, j’ai le mien à faire» - 15/06/2026

Dette, FMI, restructuration / Ousmane Sonko se prononce sur Rfi et France 24: « Nous ne sommes pas dans l’absolu figé… nous examinerons la situation avec lucidité… »

Dette, FMI, restructuration / Ousmane Sonko se prononce sur Rfi et France 24: « Nous ne sommes pas dans l’absolu figé… nous examinerons la situation avec lucidité… » - 15/06/2026

Ousmane Sonko s’oppose à tout report des élections locales : « Les élections se tiendront à date , Aucune raison valable ne justifie un report du scrutin »

Ousmane Sonko s’oppose à tout report des élections locales : « Les élections se tiendront à date , Aucune raison valable ne justifie un report du scrutin » - 15/06/2026

Exclusion du PR Diomaye du parti ? Sonko laisse la porte ouverte aux instances du parti…« Ce n’est pas à moi seul de décider du sort de Diomaye »

Exclusion du PR Diomaye du parti ? Sonko laisse la porte ouverte aux instances du parti…« Ce n’est pas à moi seul de décider du sort de Diomaye » - 15/06/2026

Avec

Avec " Au-delà des Fatawas": Seydina Bousso défend une approche prudente de la jurisprudence islamique - 14/06/2026

Lutte contre le trafic de psychotropes : la Police nationale démantèle un réseau de falsification d’ordonnances médicales à Thiés

Lutte contre le trafic de psychotropes : la Police nationale démantèle un réseau de falsification d’ordonnances médicales à Thiés - 14/06/2026

Genève : une mobilisation massive contre le G7 d’Évian

Genève : une mobilisation massive contre le G7 d’Évian - 14/06/2026

Afrique de l’Ouest : l’espagnol en pleine expansion dans l’enseignement secondaire, selon une étude du Cervantes

Afrique de l’Ouest : l’espagnol en pleine expansion dans l’enseignement secondaire, selon une étude du Cervantes - 14/06/2026

Kaolack: lancement officiel du Réseau des Femmes et des Jeunes pour le Développement (RFJDK)

Kaolack: lancement officiel du Réseau des Femmes et des Jeunes pour le Développement (RFJDK) - 14/06/2026

Moustapha Guirassy sur la Conférence du Prix Yidan 2026 à Dakar : « C’est opportunité extraordinaire pour alimenter la refondation du système éducatif sénégalais »

Moustapha Guirassy sur la Conférence du Prix Yidan 2026 à Dakar : « C’est opportunité extraordinaire pour alimenter la refondation du système éducatif sénégalais » - 12/06/2026

Affaire des 37 milliards de l’ASER : Abdou Nguer réclame « toute la lumière » sur le dossier

Affaire des 37 milliards de l’ASER : Abdou Nguer réclame « toute la lumière » sur le dossier - 12/06/2026

[🔴 DIRECT] AFFAIRE ASER : LES REVELATIONS DU DEPUTE THIERNO ALASSANE SALL

[🔴 DIRECT] AFFAIRE ASER : LES REVELATIONS DU DEPUTE THIERNO ALASSANE SALL - 12/06/2026

BCEAO : Le Comité de Politique Monétaire maintient ses taux directeurs face aux incertitudes mondiales

BCEAO : Le Comité de Politique Monétaire maintient ses taux directeurs face aux incertitudes mondiales - 12/06/2026

Passation de service au ministère des Télécommunications : Samba Diouf prend les rênes et promet d’aller « plus vite, plus loin et plus fort »

Passation de service au ministère des Télécommunications : Samba Diouf prend les rênes et promet d’aller « plus vite, plus loin et plus fort » - 11/06/2026

Affaire Khadim Bâ : Birame Yaya Wane et le CNDES dénoncent une détention absurde et interpellent le chef de l’Etat

Affaire Khadim Bâ : Birame Yaya Wane et le CNDES dénoncent une détention absurde et interpellent le chef de l’Etat - 11/06/2026

Colloque du REFELA à Dakar : Le président de l'AMS, Oumar Bâ, appelle à une nouvelle ère du leadership féminin africain

Colloque du REFELA à Dakar : Le président de l'AMS, Oumar Bâ, appelle à une nouvelle ère du leadership féminin africain - 11/06/2026

Touba : accusé de viol sur une adolescente de 15 ans, un commerçant évoque une transaction sexuelle contre 50 000 FCFA

Touba : accusé de viol sur une adolescente de 15 ans, un commerçant évoque une transaction sexuelle contre 50 000 FCFA - 11/06/2026

Audience avec l'Archevêque de Dakar: Monseigneur André Guèye reçoit Me Habib Vitin et bénit le mouvement

Audience avec l'Archevêque de Dakar: Monseigneur André Guèye reçoit Me Habib Vitin et bénit le mouvement " Thiès D'abord" - 10/06/2026

Journée de la Franchise : L’ASF appelle à un pacte national pour faire du Sénégal le hub subsaharien

Journée de la Franchise : L’ASF appelle à un pacte national pour faire du Sénégal le hub subsaharien - 10/06/2026

Thiès / Refondation curriculaire du système éducatif :

Thiès / Refondation curriculaire du système éducatif : "L'objectif c'est d'avoir un système éducatif qui nous ressemble et qui nous rassemble" (Gana Sène, IA) - 09/06/2026

LONASE WAY : la LONASE mise sur le savoir-faire local pour conquérir le marché du jeu en ligne

LONASE WAY : la LONASE mise sur le savoir-faire local pour conquérir le marché du jeu en ligne - 09/06/2026

Passation au MIFASSO: Le ministre Maïmouna Dieye fait son bilan des réalisations du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités de 2024 à 2026

Passation au MIFASSO: Le ministre Maïmouna Dieye fait son bilan des réalisations du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités de 2024 à 2026 - 08/06/2026

Pas à pas, vers la confiance

Pas à pas, vers la confiance - 08/06/2026

Kédougou : plusieurs sites clandestins d’orpaillage démantelés dans la commune de Missira Sirimana

Kédougou : plusieurs sites clandestins d’orpaillage démantelés dans la commune de Missira Sirimana - 08/06/2026

Dakar : un réseau international de drogue tombe, un million FCFA proposé aux enquêteurs pour faire libérer un suspect

Dakar : un réseau international de drogue tombe, un million FCFA proposé aux enquêteurs pour faire libérer un suspect - 08/06/2026

RSS Syndication