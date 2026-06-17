Thiès / Visite d'unités d'élevage d'alvin, d'exploitation de piment... : "Il faut se tourner véritablement vers l'aquaculture" (Younoussa Mballo)

Une délégation du Projet de Valorisation des eaux pour le développement des Chaînes de Valeur (Provale-CV), a procédé ce mardi à une série de visites à Thiès qui entrent dans le cadre d'une mission d'amélioration du portefeuille de la Banque Africaine de Développement au Sénégal, conduite par son Vice-président.

''Nous avons visité dans la région de Thiès l'unité d'élevage d'Alvins (alevinage), située au niveau de Thiadiaye, nous avons également visité une exploitation de piment (agro-business) et là nous sommes au niveau de l'unité de transformation de Thiénaba", a déclaré Younoussa Mballo, coordinateur national du Projet de Valorisation des eaux pour le développement des Chaînes de Valeur (Provale-CV), avant de poursuivre en ces termes : "Nous avons voulu faire voir à la mission différents types : le premier c'est un peu ce qui concerne l'aquaculture en visitant cette unité d'élevage d'alvins, nous avons voulu montrer combien il est important dans le domaine de l'aquaculture de s'attaquer à deux aspects importants, à savoir la production d'alvins et la fabrication d'aliment de poisson. C'est une unité qui a une capacité de 10 millions d'alvins annuellement et actuellement à un rythme d'à peu près 2 millions d'alvins et elle s'agrandit progressivement", a-t-il informé.