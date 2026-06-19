Vacances scolaires à Ziguinchor : le préfet met fin aux sorties nocturnes du Kankourang et du Diambadong

Face aux violences récurrentes qui accompagnent certaines manifestations durant les vacances scolaires, le préfet du département de Ziguinchor, Pape Laytir Ndiaye, a annoncé un important dispositif d’encadrement des activités culturelles et sportives. Réunis autour des autorités administratives, les acteurs concernés ont convenu de nouvelles mesures visant notamment les sorties du Kankourang, les manifestations du Diambadong et les compétitions Navetan. Ces événements populaires, fortement ancrés dans les traditions locales, sont parfois marqués par des affrontements et des troubles à l’ordre public, poussant les autorités à renforcer leur réglementation.







Désormais, les sorties du Kankourang et les manifestations du Diambadong ne pourront plus être organisées la nuit. Elles devront se tenir exclusivement entre 6 heures du matin et 18 heures. Un arrêté préfectoral viendra préciser les horaires, les itinéraires ainsi que les responsabilités des organisateurs. Les armes et tout objet pouvant servir d’arme sont strictement interdits. Concernant les Navetans, les autorités saluent l’extension de la période de compétition du 1er juillet au 30 octobre, offrant davantage de temps pour un déroulement serein des championnats. Les marches et rassemblements liés à ces activités ne seront également plus autorisés au delà de 00h, dans le but de garantir des vacances apaisées et sécurisées pour les populations.

