Gala national de la presse 2026 : révélations, innovations et appel fort à l’État, la CJRS met la barre très haut


La 13e édition du Gala national de la presse, organisée par la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), s’annonce comme un tournant majeur pour le journalisme sénégalais. À travers un entretien accordé à Dakaractu, le président chargé de l’organisation, Boubacar Dieng, a levé un coin du voile sur les ambitions de cette édition qui veut marquer une rupture dans la reconnaissance du travail journalistique et dans la valorisation des jeunes professionnels des médias.

 

Selon les informations relayées dans le cadre de l’organisation, près de 130 candidats ont été reçus cette année, mais seuls les profils les plus méritants ont été retenus dans différentes catégories stratégiques, presse écrite, presse en ligne, radio, télévision, photojournalisme, environnement, médias et droits de l’enfant, sans oublier les distinctions étudiantes et le Prix Sonatel. Le Grand Prix d’investigation reste la récompense la plus prestigieuse, avec une surprise annoncée cette année à la place du traditionnel terrain, signe d’une volonté de réinventer les récompenses symboliques.

 

Cette édition rend également hommage à plusieurs figures disparues du paysage médiatique sénégalais, notamment George Déthié Diop, Abdou Diouf, Chérif Abdoul Aziz Touré et Mame Diarra Dasylva, dont les parcours ont profondément marqué la radio et le journalisme national. Une démarche qui inscrit le gala dans une logique de mémoire, de transmission et de reconnaissance des pionniers du secteur.

 

 

Sur le plan des réformes, Boubacar Dieng a mis en avant la vision du président actuel de la CJRS, Mamadou Diagne, axée sur le renforcement de la formation des jeunes reporters et l’innovation sociale, notamment à travers l’intégration de dispositifs d’accompagnement comme les cartes de couverture sanitaire accessibles à 10 000 FCFA. Il a également lancé un appel direct au ministre de la Communication, Bacary Sarr, pour un accompagnement plus structuré et une implication plus forte de l’État dans le développement de la presse.

 

Prévue pour le samedi 20 juin 2026 au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, la cérémonie promet une soirée à la fois solennelle et festive. Après la remise des distinctions, le public assistera à une prestation de l’artiste Sidy Diop et de son live band, confirmant la volonté de mêler excellence journalistique et célébration culturelle dans une ambiance populaire et engagée.

 
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Mardi 16 Juin 2026
Karim Ndiaye



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