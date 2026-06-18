Entre humour et diplomatie, Mouhamadou Makhtar Cissé salue l’amitié historique entre le Sénégal et les États-Unis

À l’occasion de la célébration du 250e anniversaire de la fête Nationale des États Unis, le ministre sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a réaffirmé la solidité des relations entre Dakar et Washington. Représentant le président Bassirou Diomaye Faye et le gouvernement sénégalais, il a salué plus de 6 décennies d’amitié et de coopération bâties sur le dialogue, le respect mutuel, la démocratie et la promotion de la paix. Dans une ambiance empreinte d’humour, le ministre a également adressé ses félicitations à la chargée d’affaires américaine Jennifer Davis Paguada et à la communauté américaine vivant au Sénégal.







Revenant sur les temps forts qui ont marqué l’histoire des relations sénégalo américaines, Mouhamadou Makhtar Cissé a évoqué les rencontres entre Léopold Sédar Senghor et John F. Kennedy, la visite de Barack Obama à Dakar ainsi que l’entretien entre le président Bassirou Diomaye Faye et Donald Trump en 2025. Il a souligné l’importance des liens humains entre les deux peuples, mettant en avant la contribution de la diaspora sénégalaise aux États Unis et celle de la communauté américaine établie au Sénégal dans les domaines économique, culturel et éducatif.







Le ministre a également insisté sur les résultats concrets du partenariat bilatéral. Il a salué la présence d’entreprises américaines au Sénégal et les nouvelles perspectives ouvertes après la visite du chef de l’État sénégalais à Washington, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, du numérique, de l’investissement et de l’innovation. Il a en outre mis en avant la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays, à travers les programmes de formation, les exercices conjoints et les appuis destinés au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité.







Dans un contexte international marqué par de profondes mutations géopolitiques, Mouhamadou Makhtar Cissé a réaffirmé la volonté du Sénégal de consolider un partenariat « dynamique, équilibré et tourné vers l’avenir » avec les États Unis. Il a plaidé pour un dialogue permanent entre les plus hautes autorités des deux pays afin d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération mutuellement avantageuses, avant de conclure en célébrant l’amitié et la coopération sénégalo-américaines à l’occasion de l’Independence Day.

