Yéwwi Askan Wi: les FDS barricadent le siège du PUR et empêchent la tenue de la Conférence de presse.

La conférence de presse que les députés de Yewwi Askan Wi devaient tenir ce mercredi 9 août 2023 au siège du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) a été purement et simplement empêchée par les FSD qui ont barricadé l’accès au siège.



Pour l’heure, nous ignorons les raisons et l'auteur de l’annulation de la conférence de presse des députés de l’opposition.



actuellement un important dispositif sécuritaire est posté devant le siège de PUR empêchant tout accès aux locaux à tout d’individu y compris les journaliste et les deputé de Yewwi