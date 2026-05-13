866 opérations ; 28 millions de transactions suspectes et des réseaux de plus en plus sophistiqués : les révélations explosives de la Centif sur le blanchiment au Sénégal


866 opérations ; 28 millions de transactions suspectes et des réseaux de plus en plus sophistiqués : les révélations explosives de la Centif sur le blanchiment au Sénégal
Le Sénégal fait face à une montée inquiétante de la criminalité financière. Faux documents, cyberfraudes, sociétés écrans, prête-noms, dépôts massifs d’espèces et circulation incontrôlée d’argent électronique : le rapport d’activités 2025 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) dresse le portrait alarmant d’un système de blanchiment de capitaux devenu plus complexe, plus discret et surtout plus difficile à traquer.
 
Selon les révélations du quotidien L’Observateur, les chiffres dévoilés par la Centif donnent la mesure de l’ampleur des flux financiers suspects qui traversent désormais l’économie sénégalaise.
 
Présenté hier par le président de la Centif, Cheikh Mothamadou Bamba Siby, le rapport met en lumière une intensification des activités de surveillance financière et une sophistication croissante des mécanismes utilisés pour blanchir de l’argent ou financer des activités illicites.
 
L’un des chiffres les plus frappants concerne les Déclarations d’opérations suspectes (Dos). En 2025, la Centif a enregistré 866 signalements, contre 928 en 2024 et 807 en 2023.
 
Même si une légère baisse est constatée, L’Observateur souligne que les autorités considèrent toujours le niveau de risque comme particulièrement élevé.
 
Les banques restent les principales structures à l’origine des signalements avec 648 déclarations, soit près de 75 % des dossiers enregistrés. Elles sont suivies des établissements de monnaie électronique, des opérateurs de transfert d’argent et des systèmes financiers décentralisés.
 
Pour Khadidjatou Fayez Diop, secrétaire générale de la Centif et cadre à la BCEAO, cette domination du secteur bancaire s’explique par le niveau avancé des mécanismes de contrôle mis en place dans les établissements financiers traditionnels.
 
Mais l’autre phénomène qui inquiète désormais les autorités concerne l’explosion des transactions numériques et du mobile money.
 
Le rapport révèle qu’en 2025, pas moins de 28 225 541  déclarations de transactions en espèces ont été recensées au Sénégal.
 
Parmi elles, les établissements de monnaie électronique concentrent à eux seuls plus de 26,7 millions de déclarations, soit près de 95 % des opérations enregistrées.
 
Selon L’Observateur, cette situation traduit le basculement massif vers les paiements électroniques et la digitalisation accélérée des échanges économiques dans le pays.
 
Mais derrière cette modernisation financière se cachent également de nouvelles formes de fraudes.
 
La Centif révèle en effet une forte progression des infractions financières liées à des mécanismes frauduleux. Les dossiers de fraude sont passés de 554 à 679 cas en seulement un an.
 
Les autorités évoquent plusieurs catégories particulièrement préoccupantes :
 
•       les fraudes fiscales et parafiscales ;
•       les fraudes bancaires ;
•       les cyberfraudes ;
•       les faux documents administratifs ;
•       les détournements liés à la gestion publique.
 
Autre signal d’alerte majeur : l’explosion des cas de faux et usage de faux. Le nombre de dossiers est passé de seulement 16 en 2024 à 84 en 2025.
 
Les infractions fiscales progressent également avec 76 dossiers recensés, tandis que les violations de la réglementation des changes atteignent 71 déclarations.
 
Même si les dossiers directement qualifiés de corruption ont reculé — passant de 138 à 77 cas — la Centif explique cette baisse par une meilleure requalification des infractions dans d’autres catégories connexes comme les détournements de fonds publics, les rackets ou encore les réseaux criminels organisés.
 
Mais ce qui inquiète le plus les analystes reste la sophistication des nouveaux schémas de blanchiment identifiés.
 
Selon L’Observateur, plusieurs méthodes récurrentes ont été détectées :
 
•       recours à des sociétés écrans ;
•       utilisation de comptes appartenant à des proches ou à des prête-noms ;
•       dépôts massifs d’espèces sans justification économique ;
•       montages bancaires complexes ;
•       opérations financières atypiques impliquant plusieurs intermédiaires.
 
Le travail d’investigation de la Centif a conduit à la transmission de 37 rapports au Pool judiciaire financier portant sur 95 déclarations jugées suffisamment graves pour déclencher des procédures judiciaires.
 
Parallèlement, plusieurs renseignements ont été transmis à différentes administrations comme la Direction générale des impôts et domaines (DGID), la BCEAO, la Direction de la monnaie et du crédit ainsi que la Police judiciaire.
 
Le rapport révèle également que la coopération internationale s’intensifie face au caractère transfrontalier du blanchiment de capitaux.
 
En 2025, la Centif sénégalaise a adressé 40 demandes d’informations à des cellules financières étrangères et en a reçu 21, notamment de pays de l’UEMOA, d’Europe, d’Asie et d’autres États africains.
 
Le Sénégal poursuit aussi son renforcement stratégique au sein des grands organismes internationaux de lutte contre le blanchiment, notamment le GIABA, le GAFI et le Groupe Egmont.
Autres articles
Mercredi 13 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Hajj 2026 : la Délégation générale au pèlerinage annonce le décès d’un pèlerin sénégalais à Médine

Hajj 2026 : la Délégation générale au pèlerinage annonce le décès d’un pèlerin sénégalais à Médine - 13/05/2026

Un milliard FCFA au cœur de la bataille : le violent bras de fer entre Touba Oil et la Sar devant la justice autour d’un projet gazier stratégique

Un milliard FCFA au cœur de la bataille : le violent bras de fer entre Touba Oil et la Sar devant la justice autour d’un projet gazier stratégique - 13/05/2026

Santé incompatible avec la prison ? Les révélations troublantes sur le cas Maodo Malick Mbaye après 9 mois et 20 jours derrière les barreaux

Santé incompatible avec la prison ? Les révélations troublantes sur le cas Maodo Malick Mbaye après 9 mois et 20 jours derrière les barreaux - 13/05/2026

Rufisque/ Trafic de drogue par pirogue : près de 188 kg de chanvre indien saisis sur la plage, trois individus arrêtés

Rufisque/ Trafic de drogue par pirogue : près de 188 kg de chanvre indien saisis sur la plage, trois individus arrêtés - 12/05/2026

Non-respect des engagements, incompétence : Le SYNACOM décrète une grève de 48h renouvelables et indexe le Ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop

Non-respect des engagements, incompétence : Le SYNACOM décrète une grève de 48h renouvelables et indexe le Ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop - 12/05/2026

Dette et les chocs économiques: Le Président Bassirou Diomaye a échangé avec Christalina Georgieva

Dette et les chocs économiques: Le Président Bassirou Diomaye a échangé avec Christalina Georgieva - 12/05/2026

MBACKÉ- La coalition « Diomaye – Président » n’est parvenue , ni par consensus, ni par vote, à élire son coordonnateur départemental…Des tensions ont été signalées

MBACKÉ- La coalition « Diomaye – Président » n’est parvenue , ni par consensus, ni par vote, à élire son coordonnateur départemental…Des tensions ont été signalées - 12/05/2026

Vol de bétail à Touba Sam Fall : la gendarmerie de Dahra Djoloff arrête deux individus avec 24 moutons

Vol de bétail à Touba Sam Fall : la gendarmerie de Dahra Djoloff arrête deux individus avec 24 moutons - 11/05/2026

Sommet Africa Forward- Aïssata Tall Sall : « La France n’est plus ce qu’elle était en Afrique! »

Sommet Africa Forward- Aïssata Tall Sall : « La France n’est plus ce qu’elle était en Afrique! » - 11/05/2026

Après la DGID et la DAF: Le Trésor public sénégalais touché par un incident informatique aux contours flous

Après la DGID et la DAF: Le Trésor public sénégalais touché par un incident informatique aux contours flous - 11/05/2026

Le testament de 11 pages avant la mort” : le drame troublant du chef du personnel retrouvé pendu à la boulangerie Poste Médine…“Ils m’ont poussé au désespoir…”

Le testament de 11 pages avant la mort” : le drame troublant du chef du personnel retrouvé pendu à la boulangerie Poste Médine…“Ils m’ont poussé au désespoir…” - 11/05/2026

Ruiné par les paris en ligne : Un gendarme, se tire une balle dans la tête et laisse une lettre bouleversante “Je ne peux plus vivre…”

Ruiné par les paris en ligne : Un gendarme, se tire une balle dans la tête et laisse une lettre bouleversante “Je ne peux plus vivre…” - 11/05/2026

“Le faux procureur aux mille visages” : derrière le profil de “Chérif Ba”, l’effroyable piège tendu à de jeunes femmes… entre romance virtuelle et accusations glaçantes

“Le faux procureur aux mille visages” : derrière le profil de “Chérif Ba”, l’effroyable piège tendu à de jeunes femmes… entre romance virtuelle et accusations glaçantes - 11/05/2026

Affaire CBAO : Bocar Samba Dieye interpelle le président Diomaye…une pétition et une marche annoncées

Affaire CBAO : Bocar Samba Dieye interpelle le président Diomaye…une pétition et une marche annoncées - 11/05/2026

Congrès constitutif de Taxawu Sénégal / Khalifa Sall déclare la guerre au tandem Diomaye-Sonko: « Ils sont dans la combine… mais nous allons les dégager du pouvoir… »

Congrès constitutif de Taxawu Sénégal / Khalifa Sall déclare la guerre au tandem Diomaye-Sonko: « Ils sont dans la combine… mais nous allons les dégager du pouvoir… » - 10/05/2026

Caravane de la Libération - « Hayyo Farba Ari ! »…de Dakar à Agnam, Farba Ngom traverse le Fouta sous une marée humaine

Caravane de la Libération - « Hayyo Farba Ari ! »…de Dakar à Agnam, Farba Ngom traverse le Fouta sous une marée humaine - 10/05/2026

Thiès / Meurtre du jeune Lamine Ndiaye : Sa grande sœur Amy Sy Ndiaye revient sur les circonstances ayant abouti à l'arrestation des deux présumés coupables

Thiès / Meurtre du jeune Lamine Ndiaye : Sa grande sœur Amy Sy Ndiaye revient sur les circonstances ayant abouti à l'arrestation des deux présumés coupables - 10/05/2026

ONU: Farba Ngom appelle les hommes de Dieu à prier pour la candidature de Macky Sall

ONU: Farba Ngom appelle les hommes de Dieu à prier pour la candidature de Macky Sall - 10/05/2026

Coup de tonnerre à Mbour : annoncé au meeting, le président Diomaye brille finalement par son absence..

Coup de tonnerre à Mbour : annoncé au meeting, le président Diomaye brille finalement par son absence.. - 09/05/2026

🚨 DIRECT | Retour triomphal de Farba Ngom aux Agnam : accueil historique pour le député-maire

🚨 DIRECT | Retour triomphal de Farba Ngom aux Agnam : accueil historique pour le député-maire - 09/05/2026

Assemblée nationale : Tafsir Thioye dénonce de « graves irrégularités » lors de la seconde lecture des articles 29 et 30

Assemblée nationale : Tafsir Thioye dénonce de « graves irrégularités » lors de la seconde lecture des articles 29 et 30 - 09/05/2026

Mbour : PASTEF reporte son meeting au terrain Réveil après une demande du préfet...

Mbour : PASTEF reporte son meeting au terrain Réveil après une demande du préfet... - 09/05/2026

[ Reportage] Menace de grève par la FNBS : Les consommateurs de pain interpellent l’État...

[ Reportage] Menace de grève par la FNBS : Les consommateurs de pain interpellent l’État... - 09/05/2026

Casamance / 6 tonnes de chanvre, 14 interpellations, 400 millions saisis: Le bilan de l'opération ELOL

Casamance / 6 tonnes de chanvre, 14 interpellations, 400 millions saisis: Le bilan de l'opération ELOL - 09/05/2026

Mali - Enlèvement de Me Mountaga Tall : Me Ousmane Ngom réclame sa libération immédiate

Mali - Enlèvement de Me Mountaga Tall : Me Ousmane Ngom réclame sa libération immédiate - 08/05/2026

AN - Séance plénière convoquée pour demain : Le Code électoral en seconde délibération

AN - Séance plénière convoquée pour demain : Le Code électoral en seconde délibération - 08/05/2026

Mbour sous haute tension politique : Diomaye convoque les maires à Ndiaganiao, les partisans de Sonko répliquent sur le terrain...

Mbour sous haute tension politique : Diomaye convoque les maires à Ndiaganiao, les partisans de Sonko répliquent sur le terrain... - 08/05/2026

Drame à Sagatta Gueth : un homme de 31 ans retrouvé mort dans un puits à Ndiolfo

Drame à Sagatta Gueth : un homme de 31 ans retrouvé mort dans un puits à Ndiolfo - 08/05/2026

Absentéisme des députés / la leçon parlementaire de Tafsir Thioye aux députés de Pastef : « Évitez de dire ou de proposer des choses que vous ne maîtrisez pas, surtout en matière législative

Absentéisme des députés / la leçon parlementaire de Tafsir Thioye aux députés de Pastef : « Évitez de dire ou de proposer des choses que vous ne maîtrisez pas, surtout en matière législative - 08/05/2026

Dinguiraye (Paoskoto) : Les Fds déjouent une attaque à main armée, un des assaillants blessé par balle

Dinguiraye (Paoskoto) : Les Fds déjouent une attaque à main armée, un des assaillants blessé par balle - 08/05/2026

RSS Syndication