Lutte contre le trafic international de drogues: La Brigade commerciale des Douanes de Karang met la main sur 03,5 Kg de haschich

Les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Karang, relevant de la Subdivision des Douanes de Fatick, Direction régionale des Douanes du Centre, ont mis la main sur 10 plaquettes et 26 sachets de haschich d'un poids total de 03,5 Kg. La saisie a eu lieu ce mardi 12 mai 2026, lors d’une opération de contrôle sur un véhicule de transport en commun.
Ledit véhicule a été ciblé sur la base d’un renseignement et d’indices probants qui se sont confirmés après un contrôle approfondi.
Le détenteur de la drogue a, ainsi, été identifié et appréhendé. Il s’agit d’un homme d’une trentaine d’années de nationalité sénégalaise.
La contre valeur totale de la drogue saisie est estimée à 17.500.000 de francs CFA. Le prévenu est en garde à vue en attendant son déferrement au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Fatick.
-
Ndamatou / Vols et agressions nocturnes : une bande de cinq récidivistes démantelée après une série d’agressions nocturnes
-
Braquage musclé à Diourbel : huit braqueurs lourdement armés attaquent une maison et emportent plus de 6,5 millions FCFA
-
Dossier tentaculaire : nouveaux aveux, le téléphone d’Asse Dione fait tomber une nouvelle vague de suspects…déjà 100 personnes interpellées
-
“Escroquerie politique sans précédent” : en tournée à Bambey, Barthélémy Dias tire à boulets rouges sur le régime
-
CEDEAO : Ismaila Madior Fall dégaine l’arme judiciaire internationale et place l’État du Sénégal sous pression…Ousmane Diagne directement visé