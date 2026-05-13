Hajj 2026 : la Délégation générale au pèlerinage annonce le décès d’un pèlerin sénégalais à Médine


Hajj 2026 : la Délégation générale au pèlerinage annonce le décès d’un pèlerin sénégalais à Médine

La Délégation générale au pèlerinage a annoncé, avec regret, le décès ce mercredi 13 mai 2026 d’un pèlerin sénégalais en Terre sainte.

Il s’agit de M. Ibrahima Mbaye, âgé de 81 ans, décédé à Médine des suites d’un malaise, selon un communiqué de la délégation.

La DGP a présenté ses sincères condoléances au chef du regroupement Rao Peulh ainsi qu’à l’ensemble de la communauté du Hajj.

« Qu’Allah accorde à notre compatriote Sa miséricorde ainsi que les bénéfices de son intention de pèlerinage et d’un Hajj Mabrour », indique la note.

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Mercredi 13 Mai 2026
Dakaractu



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