Hajj 2026 : la Délégation générale au pèlerinage annonce le décès d’un pèlerin sénégalais à Médine

La Délégation générale au pèlerinage a annoncé, avec regret, le décès ce mercredi 13 mai 2026 d’un pèlerin sénégalais en Terre sainte.



Il s’agit de M. Ibrahima Mbaye, âgé de 81 ans, décédé à Médine des suites d’un malaise, selon un communiqué de la délégation.



La DGP a présenté ses sincères condoléances au chef du regroupement Rao Peulh ainsi qu’à l’ensemble de la communauté du Hajj.



« Qu’Allah accorde à notre compatriote Sa miséricorde ainsi que les bénéfices de son intention de pèlerinage et d’un Hajj Mabrour », indique la note.

