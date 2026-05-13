L’ombre du 26 mars : Pourquoi Netanyahu s’est rendu secrètement aux Émirats

De nouvelles révélations du média israélien Ynet lèvent le voile sur l'intensification de la coopération militaire entre Israël et les Émirats arabes unis. Entre rencontres secrètes au sommet, partage de technologies de défense et frappes coordonnées, les deux pays affichent un front uni sans précédent contre Téhéran.

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​Le 26 mars dernier, alors que la région était sous haute tension, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est rendu à Al-Ain pour un entretien privé avec le Président émirati, Mohammed bin Zayed.



​Le timing de cette rencontre n’est pas passé inaperçu : elle a eu lieu le jour même où les forces israéliennes éliminaient le commandant de la marine des Gardiens de la Révolution iraniens. Ce rapprochement physique entre les deux dirigeants, en pleine crise, souligne une convergence d’intérêts stratégiques qui dépasse désormais le simple cadre diplomatique des Accords d’Abraham.



​Le « Dôme de fer » au service du Golfe



​L'ombre des services de renseignement plane également sur cette alliance. Les chefs du Mossad (David Barnea) et du Shin Bet (Ronen Bar) auraient effectué au moins deux voyages officieux aux Émirats depuis le début de la guerre pour synchroniser leurs opérations.



​Pour sceller cette confiance, Israël a franchi une étape majeure en déployant des batteries du système Dôme de fer sur le sol émirati. Accompagné de personnel militaire israélien, ce dispositif vise à protéger les Émirats contre les attaques de drones et de missiles téléguidés par l'Iran.

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​L'information la plus surprenante concerne l'engagement offensif d'Abou Dabi. Selon les éléments rapportés, les Émirats arabes unis auraient directement mené des frappes contre des cibles énergétiques iraniennes, notamment une raffinerie sur l'île de Lavan.