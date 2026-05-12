Dette et les chocs économiques: Le Président Bassirou Diomaye a échangé avec Christalina Georgieva


Dette et les chocs économiques: Le Président Bassirou Diomaye a échangé avec Christalina Georgieva

En marge de la séance plénière d’ouverture du Sommet Africa Forward, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a eu un tête-à-tête avec Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds monétaire international. Au cœur des discussions : la situation de la dette du Sénégal et les voies d’une solution durable.

 

Le Chef de l’État a présenté à son interlocutrice les mesures engagées par le Sénégal pour faire face aux chocs induits par le conflit au Moyen-Orient, en particulier la hausse du coût de l’énergie et ses effets sur l’économie nationale. Un dossier que Bassirou Diomaye Faye suit de près et auquel il dit consacrer toute son attention, dans l’intérêt du Sénégal et de ses citoyens.

 

À l’issue de l’entretien, les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges dans le cadre des missions des équipes techniques du FMI.



Mardi 12 Mai 2026
Dakaractu



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