L’AGEROUTE au bord du gouffre / Entre gabegie, licenciements abusifs, violations des textes réglementaires : Le DRH déballe et met à nu les agissements du Directeur


L’AGEROUTE au bord du gouffre / Entre gabegie, licenciements abusifs, violations des textes réglementaires : Le DRH déballe et met à nu les agissements du Directeur

Le directeur des ressources humaines de l’AGEROUTE, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam a pris la parole publiquement devant la presse pour dénoncer « des dérives managériales et de violations flagrantes des textes réglementaires » sous la direction de Moustapha Fall, nommé directeur général le 18 décembre dernier. 

 

C’est un homme peu habitué aux sorties médiatiques dans le cadre de ses activités professionnelles, qui a décidé de rompre le silence. Cheikh Ahmed Tidiane Thiam dit avoir épuisé les voies internes avant de se résoudre à parler. « À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle », justifie-t-il, ajoutant que sa double casquette de directeur des ressources humaines et de responsable politique lui impose de ne pas se taire face à ce qu’il observe.

 

Une prise de fonctions sous de mauvais auspices

 

Le directeur général sortant avait explicitement présenté Thiam et le secrétaire général comme des collaborateurs loyaux, capables de dire la vérité même quand elle est inconfortable. Moustapha Fall lui-même aurait alors déclaré dès sa prise de fonction : « Si vous me voyez faire des conneries, appelez-moi et dites-le-moi. » Quelques jours plus tard, selon le DRH, le même homme lui demandait de se taire.

 

Vingt-trois notes de service en cinq mois, sans concertation. En à peine cinq mois, l’AGEROUTE a enregistré 23 notes de service, dont une série de mutations opérées sans consultation du DRH ni du secrétaire général, sans demande préalable de CV, et sans que les agents concernés en soient informés. Certains changements auraient même été communiqués au DRH non pas par le directeur général lui-même, mais par une tierce personne sans habilitation hiérarchique, ce que Thiam a refusé de prendre en compte.

 

Parmi les cas évoqués, un directeur régional décrit comme compétent et intègre aurait été écarté au profit d’un remplaçant jugé nettement moins qualifié, tandis que l’agent déplacé se retrouvait depuis trois mois sans affectation ni note de service, une situation que le DRH qualifie de violation directe du Code du travail, qui oblige l’employeur à fournir du travail à tout agent sous contrat.

 

Deux V8 pour un directeur qui n’y a pas droit

 

C’est sur le volet des avantages en nature que les accusations prennent une dimension particulièrement grave. Depuis 2021, le décret 2021-05 a supprimé les véhicules de fonction pour les directeurs généraux des organismes parapublics, les remplaçant par une indemnité forfaitaire mensuelle de 600 000 francs nets. Depuis cette date, aucun directeur général de l’AGEROUTE n’avait bénéficié d’un véhicule, confirme Thiam, qui est lui-même chargé du versement de cette indemnité.

 

Or, Moustapha Fall dispose aujourd’hui de deux V8, des 4x4 valant chacun 80 millions de francs, dont l’un servirait à conduire ses enfants à l’école. Un troisième véhicule du même gabarit, non attribué à un agent et normalement réservé aux missions, serait également à son usage exclusif depuis plusieurs mois. « Pendant ce temps, le ministre des Infrastructures faisait preuve de sacrifice en se déplaçant dans une simple Audi et en empruntant un 4x4 pour ses tournées », relève le DRH, pour qui ce contraste est révélateur.

 

Un protocole de 4 milliards signé sans aval ministériel

 

Parmi les autres griefs soulevés, Thiam indique qu’au lendemain de sa prise de service, Moustapha Fall a signé un protocole engageant l’État du Sénégal à hauteur d’environ 4 milliards de francs, sans en référer au ministre des Infrastructures, dont l’aval était pourtant requis.

Le DRH dit avoir également adressé au directeur général un mémorandum lui rappelant ses obligations au titre de la loi 2025-13 sur la déclaration de patrimoine, assortie de son décret d’application 2025-1835. Ce texte, adopté récemment par l’Assemblée nationale, impose aux assujettis de déclarer leur patrimoine dans les trois mois suivant leur nomination. Le délai était atteint le 27 mars. Le sieur Thiam dit avoir joint à ce mémorandum une attestation de revenu qu’il a lui-même établie.

 

Un appel aux autorités 

 

Sans ambiguïté sur son engagement politique, il dit avoir battu campagne pour l’élection de Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam dit s’adresser directement au chef de l’État, au Premier ministre et au ministre de tutelle. Pour lui, ce qu’il observe à la tête de l’AGEROUTE trahit les engagements de justice sociale et de bonne gouvernance portés par le nouveau régime. « On ne nous a pas donné mandat pour faire ceci », martèle-t-il.

 

L’AGEROUTE, rappelle t-il, est le bras armé de l’État pour les travaux routiers, avec un budget d’investissement annuel avoisinant 400 milliards de francs et quelque 60 opérations en cours simultanément à travers le pays.

 
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Mercredi 13 Mai 2026
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