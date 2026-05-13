Santé incompatible avec la prison ? Les révélations troublantes sur le cas Maodo Malick Mbaye après 9 mois et 20 jours derrière les barreaux


Santé incompatible avec la prison ? Les révélations troublantes sur le cas Maodo Malick Mbaye après 9 mois et 20 jours derrière les barreaux
Après plus de neuf mois passés en détention provisoire, Maodo Malick Mbaye va finalement être entendu sur le fond de son dossier. Une audition très attendue qui intervient dans une affaire devenue, au fil des mois, l’un des dossiers politico-judiciaires les plus sensibles du Sénégal. Entre accusations de détournement, batailles procédurales, interrogations autour de l’enquête et inquiétudes liées à son état de santé, l’ancien Directeur général de l’Anamo reste au cœur d’une affaire qui continue de diviser et d’alimenter les débats.
 
Selon les informations du quotidien L’Observateur, Maodo Malick Mbaye doit comparaître ce mercredi 13 mai 2026 devant le juge du deuxième cabinet d’instruction du Pool judiciaire financier pour une audition au fond du dossier, après exactement 9 mois et 20 jours de détention.
 
Une attente particulièrement longue pour l’ancien responsable de l’Agence nationale de la maison de l’outil (Anamo), dont les avocats dénonçaient depuis plusieurs mois l’absence de confrontation judiciaire sur le fond de l’affaire.
 
Inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie, détournement présumé de deniers publics portant sur plus de 619 millions FCFA, faux et usage de faux en écritures administratives ou de commerce ainsi que blanchiment de capitaux, Maodo Malick Mbaye a passé de longs mois entre la prison de Rebeuss et le Pavillon spécial.
 
Mais au-delà des charges retenues contre lui, le dossier continue de soulever de nombreuses interrogations. Comme le souligne L’Observateur, l’ancien directeur général de l’Anamo n’aurait jamais été épinglé par un rapport officiel des corps de contrôle de l’État.
 
Son placement sous mandat de dépôt découle plutôt d’une plainte introduite par son successeur à la tête de l’Anamo, appuyée par un rapport élaboré par un cabinet privé. Un élément qui nourrit depuis plusieurs mois les critiques et les suspicions de ses soutiens.
 
Les proches et avocats de Maodo Malick Mbaye estiment notamment que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté dans le cadre de cet audit. Ils rappellent également que leur client avait quitté ses fonctions dès juin 2024, alors que le rapport à l’origine des poursuites aurait été produit plusieurs mois plus tard.
 
Face à cette longue détention, la défense avait intensifié les démarches afin d’obtenir une audition sur le fond. Me Oumar Youm avait d’ailleurs confirmé à L’Observateur avoir officiellement saisi le juge d’instruction pour accélérer la procédure.
 
« Son dossier est entre les mains du juge d’instruction, qui doit programmer son audition », déclarait-il, insistant sur la nécessité pour son client d’être enfin entendu.
 
Malgré une ordonnance de liberté provisoire obtenue le 31 décembre 2025, assortie d’un contrôle judiciaire, Maodo Malick Mbaye n’a pourtant jamais retrouvé la liberté. Le parquet avait fait appel, et la Chambre d’accusation avait finalement infirmé cette décision, prolongeant ainsi sa détention.
 
Mais c’est surtout l’état de santé de l’ancien directeur général qui inquiète de plus en plus ses proches et ses avocats.
 
D’après L’Observateur, plusieurs expertises médicales ont conclu à une incompatibilité entre son état clinique et le milieu carcéral. Le Dr Pape Samba E. Agne, pneumologue-allergologue urgentiste désigné par l’Ordre des médecins du Sénégal, aurait notamment recommandé une prise en charge ambulatoire pluridisciplinaire.
 
Les rapports médicaux évoquent plusieurs pathologies lourdes, parmi lesquelles une apnée sévère du sommeil, une neuropathie, une ostéonécrose des têtes fémorales et un adénome prostatique.
 
Dès les premiers jours de sa détention, le médecin militaire chargé de l’administration pénitentiaire avait déjà alerté sur les difficultés de prise en charge du détenu dans les structures carcérales sénégalaises.
 
Même le Pavillon spécial, structure hospitalière réservée aux détenus nécessitant des soins médicaux, aurait signalé les limites de la prise en charge adaptée de Maodo Malick Mbaye.
 
Malgré ces alertes répétées, l’ancien responsable politique de Benno Bokk Yaakaar continue de clamer son innocence et demeure en détention, dans l’attente de cette audition décisive qui pourrait marquer un tournant dans une affaire mêlant justice, politique et préoccupations humanitaires.
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Mercredi 13 Mai 2026
Dakaractu



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