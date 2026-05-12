Rufisque/ Trafic de drogue par pirogue : près de 188 kg de chanvre indien saisis sur la plage, trois individus arrêtés

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Rufisque a réalisé une importante opération antidrogue dans la nuit du 8 au 9 mai 2026, aboutissant au démantèlement d’un réseau présumé de trafic de stupéfiants opérant par voie maritime.



L’intervention, menée sur la plage de Rufisque, a permis l’interpellation de trois individus soupçonnés d’être impliqués dans l’acheminement d’une importante cargaison de chanvre indien en provenance de Kafountine.





Une opération menée après plusieurs surveillances



Selon les informations communiquées par les enquêteurs, l’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’arrivée imminente d’une cargaison de drogue par pirogue.



Les éléments de la Brigade de Recherches ont alors mis en place un dispositif de surveillance comprenant filatures et observations discrètes avant de lancer l’assaut aux environs de 4h35 du matin.







187,5 kilogrammes de chanvre indien saisis



La descente policière a permis la saisie de :



• 150 blocs de chanvre indien

• chaque bloc pesant environ 1,250 kg

• soit un total de 187,5 kilogrammes de drogue



Les enquêteurs ont également récupéré :



• le moteur de la pirogue utilisée pour le transport

• plusieurs bidons d’essence

• l’embarcation, actuellement immobilisée sur la plage de Rufisque



L’ensemble du matériel a été placé sous scellés pour les besoins de l’enquête.





Trois suspects en garde à vue



Les trois individus interpellés ont été placés en garde à vue le 9 mai 2026.



Ils sont poursuivis pour :



• association de malfaiteurs

• détention et trafic de chanvre indien



Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier d’éventuels complices.