Non-respect des engagements, incompétence : Le SYNACOM décrète une grève de 48h renouvelables et indexe le Ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop

Le Syndicat National des Agents de l’Administration du Commerce a décrété une grève de 48 h renouvelables pour ce lundi 18 et mardi 19 mai 2026. Pour cause, ils accusent le ministre de l’Industrie et du commerce Serigne Gueye Diop de « management chaotique », « incompétence notoire » et « non respect de ses promesses ».

Selon le communiqué de presse, il s’agit plus précisément d’une revendication principale qui est de « finaliser l’arrêté sur les droits perçus sur les documents délivrés par l’Administration du commerce.



En effet, ces derniers reprochent au ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop les points suivants :

-Manque de considération : Refus de prendre en charge les revendications déposées dès son arrivée,

-Incapacité : Pas de réponses aux dysfonctionnements depuis 2 ans,

-Promesses non tenues : Manœuvre dilatoire et écran de fumée,

-Dernier fait : N’a pas acté les conclusions du comité ad hoc sur l’arrêté des droits perçus

Pour le syndicat, ce texte est « une avancée fondamentale car il permettrait le rétablissement de l’équité de rémunération, l’amélioration du contrôle économique, l’apport de recettes pour l’Etat et la transparence dans l’octroi des documents d’import-export ».

Le SYNACOM appelle le président de la République et le Premier ministre à se saisir du dossier, rappelant que l’adoption de ce texte fait partie des « nombreuses instructions données en Conseil des ministres et non respectées » par le ministre.