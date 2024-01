Yamoussoukro : Les Lions se sont entraînés en salle ce matin…

Il n’y plus aucune minute à perdre. À peine leurs valises défaites dans leur hôtel cinq étoiles niché à Yakro, les Lions sont déjà en chasse. Après une première séance d’entraînement effectuée le mercredi après-midi, le travail continue intensément. Pour leur deuxième jour en terre ivoirienne, les joueurs ont effectué une séance de travail dans la salle de gymnastique de leur camp de base, à l’hôtel « Président. »



Si Aliou Cissé a opté pour une discrétion totale autour de la tanière avec plusieurs séance à huis clos, le staff médical et technique a aussi un plan d’entraînement très précis. Avant leur second galop d’entraînement de ce jeudi après-midi (huis clos), au terrain annexe du stade Charles Konan Banny, la bande à Sadio Mané s’est focalisée sur un travail purement athlétique en guise de renforcement musculaire. Le Sénégal aura encore trois jours de préparation avant d’effectuer son entrée en matière le lundi 15 janvier à 14h00 gmt face à la Gambie.