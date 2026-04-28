Présentation de livre : Le « Banquet des minerais » sur la rivalité Chine-États-Unis en Afrique

L’ouvrage d’Amadou Tidiane Cissé, Le Banquet des minerais, L’échiquier africain au cœur de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, sera présenté ce mercredi 29 avril 2026 à 15h30 à Dakar.
Préfacé par le Pr Ahmadou Aly Mbaye, il décrypte la compétition des superpuissances pour les ressources minières en Afrique.
La cérémonie réunira plusieurs intervenants, dont le général Mbaye Cissé, le Dr Ousmane Cissé et Alioune Tine. Pour rappel, l’événement est organisé par L’Harmattan Sénégal.
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