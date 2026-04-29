Basket-BAL : ASCVD en quête d’une 1ère victoire

L’ASC Ville de Dakar dispute ce mercredi sa troisième sortie dans la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL) 2026, face au FUS Rabat, avec l’obligation de réagir après un début de tournoi compliqué. Battus lors de leurs deux premières rencontres, les champions du Sénégal jouent déjà gros dans la course au Final 8.



Opposés au club marocain dans une salle acquise à la cause locale, les Dakarois devront hausser leur niveau pour espérer décrocher leur premier succès. Le FUS Rabat, habitué de la compétition et présent pour la troisième fois consécutive, vise de son côté une qualification rapide pour Kigali, où se tiendront les phases finales .



Le contexte est donc particulièrement délicat pour l’ASCVD, engagée dans une poule relevée où figurent notamment Al Ahly et le Club Africain qui ont battu les Dakarois respectivement (76-72) et (85-79). Arrivée à Rabat avec des ambitions affirmées de qualification, l’équipe sénégalaise se retrouve désormais sous pression après ces deux premiers revers.



Au-delà du résultat, c’est surtout le contenu qui sera scruté. L’ASCVD devra corriger ses lacunes défensives et retrouver de l’adresse offensive pour rivaliser avec une formation marocaine expérimentée et solide collectivement.



Programmé ce mercredi 29 avril à 19h au complexe Moulay Abdellah de Rabat, ce duel s’annonce déjà décisif pour la suite du parcours dakarois dans cette BAL 2026. Une défaite compliquerait sérieusement les chances de qualification, tandis qu’une victoire relancerait totalement la dynamique.