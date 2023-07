Xavier Niel cédant ses actions au Groupe AXIAN TÉLÉCOM : Vers un changement de nom du 2e opérateur de télécoms au Sénégal ?

Le Groupe AXIAN Telecom a signé un accord en vue d’une acquisition pour une participation supplémentaire de 40% dans ses activités au sein de « Free au Sénégal ». Avec ses précédentes 40% d’actions, AXIAN Telecom sera désormais, l’actionnaire le plus puissant du groupe avec 80% d’actionnariats suivi de l’homme d’affaires sénégalais, Yerim Sow propriétaire du Groupe Teylium. Cette participation de 80% permettra au groupe du Malgache Hassanein Hiridjee, de mieux contrôler et de consolider financièrement les activités de Free au Sénégal. Quid de Xavier Niel qui cède totalement ses actions ? Qu’adviendra t-il du nom « FREE SÉNÉGAL »?







Il faut se rappeler de la date du 1er octobre 2019 quand Tigo Sénégal disparaissait pour devenir « Free Sénégal ». Un an plutôt, c’est-à-dire en 2018, Xavier Niel qui faisait partie des trois actionnaires qui avaient racheté Tigo Sénégal, était le propriétaire de la marque. Free Sénégal a commencé à multiplier ses secteurs d'activité en proposant des offres mobiles et des services financiers comme le transfert d'argent, la carte de paiement prépayée sous la marque Free Money entre autres. AXIAN Telecom ce fournisseur de services de télécommunications panafricain est présent dans neuf marchés par l’intermédiaire de ses filiales en Tanzanie, à Madagascar, au Togo, en Ouganda, en République Démocratique du Congo (RDC), au Sénégal, à Mayotte et aux Comores.







Le groupe opère sur trois segments d’activité, fournissant des services mobiles et fixes ainsi que des infrastructures numériques et des services financiers mobiles. Il est le 7ème opérateur mobile d’Afrique avec plus de 36 millions de clients.