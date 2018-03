Woré Sarr : "On a un président qui dort, un PM qui danse et un ministre des Finances qui ne fait que rêver"

Pour Ware Sarr le ministre Amadou Ba est encore dans sa bulle en train de rêver. Mais rien d'étonnant selon la députée qui dira « qu'on a un président qui dort et qui danse, un Premier ministre qui danse le Mbarass donc le ministre de l’Economie peut encore rêver de 6% et de 8% ». Wara Sarr pense que cette croissance dont on parle n'a aucun effet sur le réel vécu de la population. Elle invite le ministre et son gouvernement « à ne pas écouter ces gens qui disent que tout est bon car ce même syndrome qui a détrôné Abdoulaye Wade peut aussi guetter le président Macky Sall »