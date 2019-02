Week-end Social à Pékess : Le ministre Ndèye Saly Diop Dieng offre deux jours de consultations gratuites aux populations de sa commune et villages environnants

Le ministre de la femme de la famille et du genre, Ndèye Saly Diop Dieng a organisé pendant deux jours, en partenariat avec l' Organisation africaine pour le développement académique et sportif ( Oadas) à Pékess ( Tivaouane ), des consultations gratuites en ophtalmologie, pédiatrie, cardiologie, dépistage du cancer du col de l'utérus etc...

"C'est dans le cadre des week end sociaux organisés par mon ministère dans tout le Sénégal pour prendre en charge les différentes pathologies des populations rurales", a fait savoir le ministre Ndèye Saly Diop Dieng qui ajoute : "Le dépistage du cancer du col de l'utérus est un problème de santé public, c'est pourquoi je lance un appel à toutes les femmes de Pékess et des localités environnantes à venir se faire dépister pendant ces deux jours de consultations gratuites."

D'après le manager général, par ailleurs directeur des opération de l'Oadas, Ousmane Diatta, "l'objectif c'est de consulter 1500 à 2000 patients qui pourront être suivis dans presque toutes autres structures du Sénégal..."