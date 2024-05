Existence du PROJET: Abdoul Aziz Zoumarou de Pastef répond aux détracteurs.

Le projet de Pastef existe bel et bien. Mieux, le programme prend forme. C’est la réponse qu’a apportée le responsable politique de Pastef Guédiawaye, Abdoul Aziz Zoumarou qui intervenait, ce jeudi 16 mai, dans l’émission « En Ligne » de Dakaractu.



« Notre objectif, aujourd’hui, ce n’est pas de délivrer un projet avec une planification rigide mais qui ne répond pas aux besoins des sénégalais. Notre objectif, c’est en tout temps et en tout lieu de mener des actions qui répondent aux besoins des sénégalais et cela demande à ce qu’on réajuste », a-t-il déclaré pour répondre à ceux qui ne croit pas à l’existence du projet. A l’en croire, un programme de développement étatique répond toujours à des réajustements.



« Même si le Projet est achevé au 3ème trimestre de 2024 et qu’il ne soit pas conforme aux réalités du pays il va falloir encore le réajuster», a-t-il soutenu en rassurant sur l’action du gouvernement qui n’est guidé que par la résolution des problèmes des sénégalais.