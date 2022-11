Vote du Budget du ministère de la Géologie et des Mines : Le budget est arrêté à 8 044 830 006 FCFA

C’est au ministre des Mines et de la Géologie de passer à l’hémicycle ce samedi matin pour la défense de son budget. Selon le document transmis à la presse, le projet de budget destiné à Oumar Sarr pour l’année 2023 s’élève à 8 044 830 006 FCFA en autorisation d’engagement et en crédits de paiement.





Le budget est subdivisé en trois programmes : Pilotage, coordination et gestion administrative, les Mines et le dernier programme c’est la Géologie.





En ce qui concerne le programme de pilotage, de coordination et de gestion administrative, l’enveloppe est arrêtée à 1 832 186 263 FCFA. Pour ce qui est du second programme, les crédits de programme sont fixés à 4 277 518 704 FCFA et enfin le dernier programme qui est la géologie, est arrêté à 1 935 125 039 FCFA.