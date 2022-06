Vol de bétail : un sexagénaire condamné à 2 ans de prison pour avoir volé deux vaches de race dans une ferme à Déni Biram Ndao.

Ousmane Ba et Ismaïla Sow n'ont rien à faire que de profiter de la générosité d'un propriétaire d'une ferme à Déni Biram Ndao. Ils ont usé des manœuvres frauduleuses pour lui voler ses vaches de race qu'ils ont dissimulées dans la nature. Après s'être rendu compte de la disparition de ses vaches, la partie civile, Saloum Ndiaye, a saisi la gendarmerie de Bambilor pour leur faire part de la situation. Ainsi, il a porté plainte contre X laissant l'enquête suivre son cours.



Sur cette lancée, il a contacté l'homme qui l'a initié dans cette activité d'élevage, à savoir le sieur Baye Bassirou Diouf. Ce dernier a commencé à mener ses investigations de village en village jusqu'à ce qu'il rencontre le sieur Rémi Mafall Mengue. En effet, un jour de dimanche, ce dernier avait croisé trois personnes avec deux vaches de race "Montbéliarde" et "Jersiaise". Les deux avaient protégé leurs visages avec un foulard tandis que le troisième ne portait pas de foulard. Le sieur Rémi Mafall Mbengue s'est souvenu des trois individus qu'il avait rencontrés un matin et qu'il avait soupçonné de ne pas être les propriétaires des vaches vu l'état des deux malheureux animaux. Informé de la situation, le propriétaire Saloum Ndiaye s'est rapproché du sieur Mbengue qui l'aida à identifier sans ambages l'un des voleurs à savoir Ousmane Ba qui était le compagnon des deux Peulhs. Ce dernier a eu à travailler dans la ferme du plaignant en tant que puisatier. À cet effet, les enquêtes menées par les hommes en bleu avaient abouti au fait que le mis en cause Ousmane Ba avait un complice nommé Ismaïla Sow et qu'ils se fréquentaient régulièrement à Tivaouane avant et après le vol. Ils ont été arrêtés et inculpés pour vol en réunion portant sur du bétail commis en réunion la nuit avec effraction. Placés sous mandat de dépôt depuis le 27 mai dernier, les prévenus ont comparu devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar ce mardi 14 juin 2022.



Devant le prétoire, les mis en cause Ousmane Ba et Ismaïla Sow ont catégoriquement nié les faits qui leur sont reprochés.



Selon la partie civile, Saloum Ndiaye, les deux comparants avaient construit le puits de son champ d'où leur connaissance parfaite de la ferme. "Je suis éleveur depuis 2012. Un jour, j'ai vu que les vaches avaient disparu. Un de mes contacts m'a fait savoir qu'il avait aperçu les vaches à Mont Rolland et qu'il avait reconnu Ousmane Ba. Quand les gendarmes ont fait les réquisitions, Ousmane Ba et Ismaïla Sow ont eu des rencontres avant et après le vol des vaches à Tivaouane", dit-il.



Le prévenu Ousmane Ba a battu en brèche les déclarations de la partie civile et il soutient n'avoir jamais touché au bétail du plaignant. Son acolyte Ismaïla Sow a embouché la même trompette.



Habitant de Mont Roland, Rémi Mafall Mbengue témoin dans cette affaire, a confirmé que dimanche dernier, il avait rencontré trois personnes avec deux vaches. Trois jours après, le vieux Baye Bassirou Diouf situé au village de Keur Séga m'a appelé pour me dire qu'ils ont été victimes d'un vol de deux vaches. Quand, ils m'ont envoyé la photo, j'ai identifié le prévenu Ousmane Ba", confie-t-il.



D'après le conseil de la partie civile, Me Baba Diop estime que les prévenus ont tout nié jusqu'à l'évidence.

"Saloum Ndiaye est propriétaire d'un champ à Déni Biram et s'active dans l'élevage. Mon client a investi énormément d'argent dans ce secteur d'activité. Ils connaissent très bien la ferme du plaignant", a plaidé la robe noire. Me Diop évalue l'une des vaches à 1,8 million et l'autre 1,5 million d'où un total de 3,3 millions de francs Cfa. Suffisant pour l'avocat de réclamer la somme de 5,5 millions de nos francs pour réparation du préjudice. Lors de son réquisitoire, le parquet a requis une application de la loi pour Ismaïla Sow. Quant à Ousmane Ba, le ministère public indique que tous les éléments pèsent sur lui et requiert 2 ans dont 6 mois ferme contre lui.



La défense Me Alassane Diallo, dira qu’il y a une absence de certitude qui prouve que ses clients ont commis ce vol. Il avance que ces vaches ne peuvent pas quitter Déni Biram Ndao pour aller jusqu'à Mont Roland. Il précise que leur rayon de déplacement ne dépasse pas 100 mètres. Il demande la relaxe purement et simplement au bénéfice du doute.



En rendant son verdict, le Tribunal a relaxé Ismaïla Sow et condamné Ousmane Ba à 2 ans dont 6 mois de prison ferme avec une amende de 3,3 millions.