Les Etats-Unis mènent des frappes en Iran avec Israel (médias américains)

Les Etats-Unis ont commencé à mener des frappes contre l’Iran, dans le cadre d'une opération conjointe avec Israël, ont rapporté samedi des médias américains.



Plusieurs médias, citant des responsables américains, ont indiqué que Washington avait lancé des frappes contre l’Iran avec Israël qui a également annoncé des bombardements et la fermeture de son espace aérien.



Interrogé par l'AFP, le Pentagone n’a pas fait de commentaire pour le moment.