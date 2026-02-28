Les Etats-Unis mènent des frappes en Iran avec Israel (médias américains)


Les Etats-Unis mènent des frappes en Iran avec Israel (médias américains)
Les Etats-Unis ont commencé à mener des frappes contre l’Iran, dans le cadre d'une opération conjointe avec Israël, ont rapporté samedi des médias américains.

Plusieurs médias, citant des responsables américains, ont indiqué que Washington avait lancé des frappes contre l’Iran avec Israël qui a également annoncé des bombardements et la fermeture de son espace aérien.

Interrogé par l'AFP, le Pentagone n’a pas fait de commentaire pour le moment.
Autres articles
Samedi 28 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Grand Prix SENICO 2026 : La Tunisie remporte le grand prix, Sénégal et Mauritanie sur le podium

Grand Prix SENICO 2026 : La Tunisie remporte le grand prix, Sénégal et Mauritanie sur le podium - 01/03/2026

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : Khadim Seye électrise Dakar et porte haut les couleurs du Sénégal à l’international

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : Khadim Seye électrise Dakar et porte haut les couleurs du Sénégal à l’international - 01/03/2026

9e Grand Prix SENICO : Message fort d’Abdoulaye Dia en faveur de la transmission du savoir coranique

9e Grand Prix SENICO : Message fort d’Abdoulaye Dia en faveur de la transmission du savoir coranique - 01/03/2026

9e Édition du Grand Prix SENICO : De 545 candidats à 50 finalistes, l’excellence coranique célébrée en plein mois de carême

9e Édition du Grand Prix SENICO : De 545 candidats à 50 finalistes, l’excellence coranique célébrée en plein mois de carême - 01/03/2026

Journée des maladies rares : « La faculté de Médecine est en train de se battre pour améliorer le diagnostic » (Pr. Ndèye Coumba Touré Kane)

Journée des maladies rares : « La faculté de Médecine est en train de se battre pour améliorer le diagnostic » (Pr. Ndèye Coumba Touré Kane) - 01/03/2026

Explosions entendues dans l'est de la capitale saoudienne

Explosions entendues dans l'est de la capitale saoudienne - 01/03/2026

Pakistan: des centaines de manifestants pro-iraniens tentent de prendre d'assaut un consulat américain

Pakistan: des centaines de manifestants pro-iraniens tentent de prendre d'assaut un consulat américain - 01/03/2026

Mort d'Ali Khamenei : l'Iran annonce 40 jours de deuil et 7 jours fériés

Mort d'Ali Khamenei : l'Iran annonce 40 jours de deuil et 7 jours fériés - 01/03/2026

De

De "nombreux" responsables iraniens tués dans les frappes, dit Trump à ABC News - 28/02/2026

Acclamations à Téhéran après des informations sur la mort de Khamenei (témoins)

Acclamations à Téhéran après des informations sur la mort de Khamenei (témoins) - 28/02/2026

Iran: le Croissant-Rouge annonce plus de 200 morts après les frappes israélo-américaines 

Iran: le Croissant-Rouge annonce plus de 200 morts après les frappes israélo-américaines  - 28/02/2026

Trouble de conscience :

Trouble de conscience : "Environ 10% des patients du service de neurologie de Fann souffrent de cette pathologie" (Djibril Ka, neurologue) - 28/02/2026

L'émir du Qatar et le prince héritier saoudien appellent à un

L'émir du Qatar et le prince héritier saoudien appellent à un "arrêt immédiat" de l'escalade en cours au Moyen-Orient (communiqué) - 28/02/2026

Le Bahreïn évacue un quartier de Manama après une attaque de missile

Le Bahreïn évacue un quartier de Manama après une attaque de missile - 28/02/2026

L'Iran confirme avoir ciblé la marine américaine à Bahreïn (communiqué)

L'Iran confirme avoir ciblé la marine américaine à Bahreïn (communiqué) - 28/02/2026

Frappes en Iran: Moscou dénonce une

Frappes en Iran: Moscou dénonce une "aventure dangereuse" qui menace la région de "catastrophe" - 28/02/2026

Des députés désertent l’Assemblée pour prier à Agnam : Farba Ngom au cœur d’un soutien politique et communautaire

Des députés désertent l’Assemblée pour prier à Agnam : Farba Ngom au cœur d’un soutien politique et communautaire - 28/02/2026

TOUBA – Quand des voix expertes reviennent sur l’origine des ndogu chez les Baayfaal et sur la conduite attendue d’un disciple

TOUBA – Quand des voix expertes reviennent sur l’origine des ndogu chez les Baayfaal et sur la conduite attendue d’un disciple - 28/02/2026

Frappes sur l'Iran: le président Pezeshkian est

Frappes sur l'Iran: le président Pezeshkian est "sain et sauf" (média d'Etat) - 28/02/2026

Enseignants, Etudiants, Ambulants et Jakartamen en mauvaise posture sous Pastef

Enseignants, Etudiants, Ambulants et Jakartamen en mauvaise posture sous Pastef - 27/02/2026

Kaolack : Enda Jeunesse Action renforce la capacité des Badiénou Gokh en santé mentale

Kaolack : Enda Jeunesse Action renforce la capacité des Badiénou Gokh en santé mentale - 27/02/2026

Ziguinchor : Niaguis ouvre la voie au renforcement de la gouvernance locale

Ziguinchor : Niaguis ouvre la voie au renforcement de la gouvernance locale - 27/02/2026

Marché du haut débit : face à Starlink, Sonatel mise sur l’anticipation et 220 milliards déjà investis dans la fibre

Marché du haut débit : face à Starlink, Sonatel mise sur l’anticipation et 220 milliards déjà investis dans la fibre - 27/02/2026

Thiès : l’état d’avancement des dynamiques et politiques de gouvernance foncière, passé au peigne fin...

Thiès : l’état d’avancement des dynamiques et politiques de gouvernance foncière, passé au peigne fin... - 26/02/2026

Grand Prix Fondation Senico | édition 2026 : 50 voix, une foi, une seule couronne ..

Grand Prix Fondation Senico | édition 2026 : 50 voix, une foi, une seule couronne .. - 26/02/2026

Thiès - Organisation de la semaine nationale de la jeunesse :

Thiès - Organisation de la semaine nationale de la jeunesse : "Nous avons pu procéder à un démarrage des préparatifs..." (Khady Diène Gaye, ministre) - 26/02/2026

Tambacounda : l’autopsie qui a tout changé, une mère face à l’accusation d’infanticide… cinq ans requis

Tambacounda : l’autopsie qui a tout changé, une mère face à l’accusation d’infanticide… cinq ans requis - 26/02/2026

Guédiawaye, nuit de chaos et verdict ferme : un an derrière les barreaux pour le bourreau des policiers

Guédiawaye, nuit de chaos et verdict ferme : un an derrière les barreaux pour le bourreau des policiers - 26/02/2026

Cas d’école du CORED : la chronique journalistique en débat

Cas d’école du CORED : la chronique journalistique en débat - 26/02/2026

Tribunal de Fatick : Le maire de Palmarin condamné pour diffamation contre la famille de Jean Maxime Ndiaye....

Tribunal de Fatick : Le maire de Palmarin condamné pour diffamation contre la famille de Jean Maxime Ndiaye.... - 26/02/2026

RSS Syndication