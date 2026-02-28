Frappes sur l'Iran: le président Pezeshkian est "sain et sauf" (média d'Etat)

Le président iranien Massoud Pezeshkian est "sain et sauf", a rapporté samedi l'agence de presse officielle Irna, après des frappes israélo-américaines sur Téhéran et plusieurs villes d'Iran.



"Le président Massoud Pezeshkian est sain et sauf et il n'a aucun problème", écrit l'agence Irna. Cette information est reprise par les agences Mehr et Isna.