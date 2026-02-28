Frappes sur l'Iran: le président Pezeshkian est "sain et sauf" (média d'Etat)


Samedi 28 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Grand Prix SENICO 2026 : La Tunisie remporte le grand prix, Sénégal et Mauritanie sur le podium

Grand Prix SENICO 2026 : La Tunisie remporte le grand prix, Sénégal et Mauritanie sur le podium - 01/03/2026

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : Khadim Seye électrise Dakar et porte haut les couleurs du Sénégal à l’international

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : Khadim Seye électrise Dakar et porte haut les couleurs du Sénégal à l’international - 01/03/2026

9e Grand Prix SENICO : Message fort d’Abdoulaye Dia en faveur de la transmission du savoir coranique

9e Grand Prix SENICO : Message fort d’Abdoulaye Dia en faveur de la transmission du savoir coranique - 01/03/2026

9e Édition du Grand Prix SENICO : De 545 candidats à 50 finalistes, l’excellence coranique célébrée en plein mois de carême

9e Édition du Grand Prix SENICO : De 545 candidats à 50 finalistes, l’excellence coranique célébrée en plein mois de carême - 01/03/2026

Journée des maladies rares : « La faculté de Médecine est en train de se battre pour améliorer le diagnostic » (Pr. Ndèye Coumba Touré Kane)

Journée des maladies rares : « La faculté de Médecine est en train de se battre pour améliorer le diagnostic » (Pr. Ndèye Coumba Touré Kane) - 01/03/2026

Explosions entendues dans l'est de la capitale saoudienne

Explosions entendues dans l'est de la capitale saoudienne - 01/03/2026

Pakistan: des centaines de manifestants pro-iraniens tentent de prendre d'assaut un consulat américain

Pakistan: des centaines de manifestants pro-iraniens tentent de prendre d'assaut un consulat américain - 01/03/2026

Mort d'Ali Khamenei : l'Iran annonce 40 jours de deuil et 7 jours fériés

Mort d'Ali Khamenei : l'Iran annonce 40 jours de deuil et 7 jours fériés - 01/03/2026

De

De "nombreux" responsables iraniens tués dans les frappes, dit Trump à ABC News - 28/02/2026

Acclamations à Téhéran après des informations sur la mort de Khamenei (témoins)

Acclamations à Téhéran après des informations sur la mort de Khamenei (témoins) - 28/02/2026

Iran: le Croissant-Rouge annonce plus de 200 morts après les frappes israélo-américaines 

Iran: le Croissant-Rouge annonce plus de 200 morts après les frappes israélo-américaines  - 28/02/2026

Trouble de conscience :

Trouble de conscience : "Environ 10% des patients du service de neurologie de Fann souffrent de cette pathologie" (Djibril Ka, neurologue) - 28/02/2026

L'émir du Qatar et le prince héritier saoudien appellent à un

L'émir du Qatar et le prince héritier saoudien appellent à un "arrêt immédiat" de l'escalade en cours au Moyen-Orient (communiqué) - 28/02/2026

Le Bahreïn évacue un quartier de Manama après une attaque de missile

Le Bahreïn évacue un quartier de Manama après une attaque de missile - 28/02/2026

L'Iran confirme avoir ciblé la marine américaine à Bahreïn (communiqué)

L'Iran confirme avoir ciblé la marine américaine à Bahreïn (communiqué) - 28/02/2026

Frappes en Iran: Moscou dénonce une

Frappes en Iran: Moscou dénonce une "aventure dangereuse" qui menace la région de "catastrophe" - 28/02/2026

Des députés désertent l’Assemblée pour prier à Agnam : Farba Ngom au cœur d’un soutien politique et communautaire

Des députés désertent l’Assemblée pour prier à Agnam : Farba Ngom au cœur d’un soutien politique et communautaire - 28/02/2026

TOUBA – Quand des voix expertes reviennent sur l’origine des ndogu chez les Baayfaal et sur la conduite attendue d’un disciple

TOUBA – Quand des voix expertes reviennent sur l’origine des ndogu chez les Baayfaal et sur la conduite attendue d’un disciple - 28/02/2026

Les Etats-Unis mènent des frappes en Iran avec Israel (médias américains)

Les Etats-Unis mènent des frappes en Iran avec Israel (médias américains) - 28/02/2026

Enseignants, Etudiants, Ambulants et Jakartamen en mauvaise posture sous Pastef

Enseignants, Etudiants, Ambulants et Jakartamen en mauvaise posture sous Pastef - 27/02/2026

Kaolack : Enda Jeunesse Action renforce la capacité des Badiénou Gokh en santé mentale

Kaolack : Enda Jeunesse Action renforce la capacité des Badiénou Gokh en santé mentale - 27/02/2026

Ziguinchor : Niaguis ouvre la voie au renforcement de la gouvernance locale

Ziguinchor : Niaguis ouvre la voie au renforcement de la gouvernance locale - 27/02/2026

Marché du haut débit : face à Starlink, Sonatel mise sur l’anticipation et 220 milliards déjà investis dans la fibre

Marché du haut débit : face à Starlink, Sonatel mise sur l’anticipation et 220 milliards déjà investis dans la fibre - 27/02/2026

Thiès : l’état d’avancement des dynamiques et politiques de gouvernance foncière, passé au peigne fin...

Thiès : l’état d’avancement des dynamiques et politiques de gouvernance foncière, passé au peigne fin... - 26/02/2026

Grand Prix Fondation Senico | édition 2026 : 50 voix, une foi, une seule couronne ..

Grand Prix Fondation Senico | édition 2026 : 50 voix, une foi, une seule couronne .. - 26/02/2026

Thiès - Organisation de la semaine nationale de la jeunesse :

Thiès - Organisation de la semaine nationale de la jeunesse : "Nous avons pu procéder à un démarrage des préparatifs..." (Khady Diène Gaye, ministre) - 26/02/2026

Tambacounda : l’autopsie qui a tout changé, une mère face à l’accusation d’infanticide… cinq ans requis

Tambacounda : l’autopsie qui a tout changé, une mère face à l’accusation d’infanticide… cinq ans requis - 26/02/2026

Guédiawaye, nuit de chaos et verdict ferme : un an derrière les barreaux pour le bourreau des policiers

Guédiawaye, nuit de chaos et verdict ferme : un an derrière les barreaux pour le bourreau des policiers - 26/02/2026

Cas d’école du CORED : la chronique journalistique en débat

Cas d’école du CORED : la chronique journalistique en débat - 26/02/2026

Tribunal de Fatick : Le maire de Palmarin condamné pour diffamation contre la famille de Jean Maxime Ndiaye....

Tribunal de Fatick : Le maire de Palmarin condamné pour diffamation contre la famille de Jean Maxime Ndiaye.... - 26/02/2026

RSS Syndication