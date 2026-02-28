TOUBA – Quand des voix expertes reviennent sur l’origine des ndogu chez les Baayfaal et sur la conduite attendue d’un disciple



En cette période de ramadan , la totalité des chefs religieux Baayfaal s’illustre dans les activités de cuisson et de distribution de ndogu. Ces repas communautaires, organisés notamment durant le mois de ramadan, sont considérés comme un symbole de solidarité et de service.



Serigne Cheikh Mbacké Fall, Serigne Binetou Fall et Serigne Cheikh Ndigel Fall, entre autres, ont expliqué , au micro de Dakara, que l’origine des ndogu remonte à une volonté d’incarner l’esprit de partage prôné par Cheikh Ibrahima Fall, fidèle compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba. Selon eux, la conduite attendue d’un Baayfaal repose sur l’abnégation, le travail et la disponibilité au service de la communauté.



Dans le cadre de ce reportage, nous avons également visité les cuisines érigées à Touba pendant le ramadan. Ces espaces, animés par des volontaires, préparent quotidiennement des centaines de repas destinés aux fidèles et aux nécessiteux. Les témoignages recueillis soulignent la ferveur et l’organisation qui entourent ces initiatives, renforçant l’image des Baayfaal comme piliers de la solidarité confrérique.