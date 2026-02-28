Frappes en Iran: Moscou dénonce une "aventure dangereuse" qui menace la région de "catastrophe"

La Russie a dénoncé samedi les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran comme une "aventure dangereuse" menaçant la région de "catastrophe" et visant à "détruire" le gouvernement iranien car il a refusé de se soumettre à leur "diktat".



"Washington et Tel-Aviv ont à nouveau lancé une aventure dangereuse qui rapproche rapidement la région d'une catastrophe humanitaire, économique, et, ce n'est pas à exclure, radiologique", a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.



"Les intentions des agresseurs sont claires et déclarées ouvertement – détruire l'ordre constitutionnel et détruire le gouvernement d'un Etat qui leur est indésirable et a refusé de se soumettre au diktat de la force et à l'hégémonisme", a-t-elle ajouté.