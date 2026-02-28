L'émir du Qatar et le prince héritier saoudien appellent à un "arrêt immédiat" de l'escalade en cours au Moyen-Orient (communiqué)

L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani et le dirigeant de facto de Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed ben Salmane, ont appelé samedi à stopper l’escalade au Moyen-Orient, après une attaque américano-iranienne contre l'Iran qui a déclenché des frappes de représailles.
Lors d’un appel, "les deux parties ont souligné la nécessité d’un arrêt immédiat de toute action menant à l'escalade et d’un retour à la table du dialogue afin de préserver la sécurité régionale et d'éviter une dérive vers des plus vastes confrontations", a indiqué dans un communiqué le bureau de l’émir qatari.
