Le Bahreïn évacue un quartier de Manama après une attaque de missile


Le Bahreïn a déclaré qu'il évacuait des habitants d'un quartier abritant le siège de la Cinquième flotte de la marine américaine, qui avait été visé plus tôt samedi par des missiles iraniens.

"Le ministère de l'Intérieur a commencé à évacuer les citoyens et les résidents dans la zone de Juffair. Nous appelons à votre coopération avec les autorités compétentes", a indiqué le ministère dans un communiqué.
Samedi 28 Février 2026
