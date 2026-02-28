Le Bahreïn évacue un quartier de Manama après une attaque de missile

Le Bahreïn a déclaré qu'il évacuait des habitants d'un quartier abritant le siège de la Cinquième flotte de la marine américaine, qui avait été visé plus tôt samedi par des missiles iraniens.
"Le ministère de l'Intérieur a commencé à évacuer les citoyens et les résidents dans la zone de Juffair. Nous appelons à votre coopération avec les autorités compétentes", a indiqué le ministère dans un communiqué.
"Le ministère de l'Intérieur a commencé à évacuer les citoyens et les résidents dans la zone de Juffair. Nous appelons à votre coopération avec les autorités compétentes", a indiqué le ministère dans un communiqué.
Autres articles
-
Trouble de conscience : "Environ 10% des patients du service de neurologie de Fann souffrent de cette pathologie" (Djibril Ka, neurologue)
-
L'émir du Qatar et le prince héritier saoudien appellent à un "arrêt immédiat" de l'escalade en cours au Moyen-Orient (communiqué)
-
L'Iran confirme avoir ciblé la marine américaine à Bahreïn (communiqué)
-
Frappes en Iran: Moscou dénonce une "aventure dangereuse" qui menace la région de "catastrophe"
-
Des députés désertent l’Assemblée pour prier à Agnam : Farba Ngom au cœur d’un soutien politique et communautaire