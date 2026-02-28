Des députés désertent l’Assemblée pour prier à Agnam : Farba Ngom au cœur d’un soutien politique et communautaire

L’absence de deux parlementaires à une séance consacrée à la résolution de mise en accusation de l’ancien ministre Moussa Bocar Thiam a fait réagir ce jeudi. l’Honorable Racky Diallo (BBY) et l’Honorable Sokhna Ba, députée de l’Afrique centrale, n’ont pas pris part aux travaux de l’Assemblée, préférant assister à la journée de prière organisée à Agnam Ouro Ciré en soutien à Farba Ngom.







Sur place, les élus ont participé aux prières dédiées à Farba Ngom et ont également formulé des invocations en faveur de Moussa Bocar Thiam, tout en exprimant des réserves sur la procédure visant le premier, qu’elles estiment entachée d’injustice.







Aux côtés des députés, Mme Ndiaye, présentée comme responsable des femmes de la région de Matam, ainsi que Fatoumata, une habitante de la localité, ont pris la parole pour évoquer « un vide profond » laissé par l’absence de Farba Ngom. Elles ont rappelé son implication présumée dans des projets sociaux : forages, accompagnement scolaire, appui sanitaire et aides alimentaires, notamment en période de carême.

