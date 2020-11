Visite du ministre Yankhoba Diattara à l'ADIE : Un nouveau câble sous-marin annoncé d'ici décembre 2021.

Le nouveau ministre de l'économie numérique et des télécommunications a réservé sa première visite à l'agence de l'informatique de l'État. Yankhoba Diattara s’est rendu ce mardi dans les locaux de l'ADIE où il a procédé à une visite des installations suivie d’une séance de travail sur les principaux projets pilotés par l’agence placée sous sa tutelle.



Des échanges fructueux magnifiés par le ministre qui a salué le travail dirigé par l'équipe de Cheikh Bakhoum. «C'est l'occasion pour nous d'apprécier le travail remarquable qu'est en train de faire l'Adie», a fait savoir le ministre.



Cette visite a été mise à profit par Yankhoba Diattara pour inviter les jeunes à s’intéresser davantage au numérique afin de bénéficier de ses avantages. « Nous allons travailler à ce qu'une panoplie d'offres de formation et de capacitation soient mises à la disposition de la jeunesse pour leur offrir des opportunités », notera le ministre.



L'économie numérique est aujourd'hui placée au cœur du développement du Sénégal d'où l'importance selon le ministre, de rappeler la volonté du chef de l'État de mettre des efforts considérables pour hisser le niveau des investissements dans le secteur. « L'Adie grâce aux investissements de l'État a, aujourd'hui, les infrastructures nécessaires pour couvrir l'ensemble du territoire afin de faire du numérique et des télécommunications un secteur de développement. »





Les administrations sont invitées à se rapprocher de l'Adie pour bénéficier de son expertise, de ses infrastructures et de son potentiel pour un meilleur accompagnement du service public et privé du Sénégal. Seulement pour ce faire, «Il faudrait que toutes les administrations centrales puissent s'engager à ce qu'on puisse bâtir une dynamique unitaire pour réussir. Nous allons mettre un dispositif d'accompagnement de sensibilisation mais également de mutualisation de nos efforts », a soutenu Yankhoba Diattara.



Une plateforme d'échanges qui rentre dans les bonnes grâces de Cheikh Bakhoum. Le directeur de l'Adie qui s'est réjoui de la visite du ministre de l'économie numérique, est revenu sur les importants projets que le président de la République a confiés à son agence pour une meilleure connectivité, non sans annoncer l'arrivée d’ici décembre 2021, d'un nouveau câble sous-marin.