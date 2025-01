Visite des députés sur le site d'Eramet Grande Côte : Au menu, le conflit entre la population de Loumpoul et GCO, les projets de développement...

Après leur étape dans l'arrondissement de Méouane, les parlementaires membres de la commission énergie et ressources minérales ont visité hier le site d'Eramet Grande Côte (GCO), situé au niveau de la mine de zircon, plus précisément à Diogo. Conduisant la délégation, le président de ladite commission, Babacar Ndiaye, a évoqué, à la suite d'un échange avec la direction, les discussions portant notamment sur le conflit entre la population de Loumpoul et GCO. Les députés, après avoir recueilli l'avis du top management de GCO, ont promis de rencontrer les populations concernées dans les jours à venir. Les échanges ont également abordé des sujets tels que la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), le contenu local, la réhabilitation des terres, etc.



De son côté, le directeur général d'Eramet Grande Côte, Frédéric Zanklan, a salué cette initiative des membres de la commission énergie et ressources minérales. Répondant aux questions des journalistes, il a déclaré : « Je tiens à réaffirmer qu'il n'y a aucun impact négatif sur les nappes phréatiques dû à l'activité d'Eramet Grande Côte [...]. Nous observons un réhaussement de la nappe qui favorise l'agriculture et le maraîchage. Il ne peut y avoir de pollution de l'eau ou de la nappe due aux activités d'Eramet Grande Côte, dans la mesure où nous n'utilisons aucun produit chimique dans nos opérations. » Il a également souligné qu'Eramet Grande Côte est une entreprise minière engagée dans divers projets de développement communautaire et de développement durable.