Visite de courtoisie : la nouvelle ambassadrice d’Égypte, Mme Noha A Khedr, auprès du ministre Mbagnick Ndiaye pour raffermir les liens et consolider les relations.

Nouvellement affectée à Dakar, l'Ambassadeur d’Égypte au Sénégal, Mme Noha A Khedr, a rendu une visite de courtoisie au Ministère de l’intégration africaine, du Nepad et de la francophonie. Accompagnée de responsables de son ambassade, SE a remercié le ministre Mbagnick Ndiaye de son accueil chaleureux et fraternel.

« Vous gérez trois dossiers importants pour l’Égypte, et je ferai de mon mieux pour améliorer les relations entre l’Égypte et le Sénégal », dira t-elle. Le ministre qui s’est réjoui du geste de la diplomate, a accepté de promouvoir conjointement les relations fraternelles qui unissent les deux peuples et d'œuvrer pour leur consolidation.